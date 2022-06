A una 19enne lucchese il premio Andersen-Baia delle Favole

È Beatrice Lucchesi con la fiaba È questione di un attimo, la vincitrice della 55esima edizione del Premio Andersen-Baia delle Favole di Sestri Levante dedicato alle fiabe inedite.

Di Lucca, diplomata al liceo classico Machiavelli, Beatrice, 19 anni, è la più giovane vincitrice del Premio Andersen che negli anni è stato assegnato tra gli altri a grandi autori come Italo Calvino, Sergio Zavoli e Peppino De Filippo.

La giuria, presieduta da Livia Ravera, ha esaminato 826 fiabe nelle varie categorie e l’11 giugno, alla presenza della sindaca del Comune ligure Valentina Ghio, si sono svolte le premiazioni. Per la sezione scrittori professionisti ha vinto Claudio Gobbetti di Cernusco sul Naviglio con la fiaba La giostra-L’incredibile storia di Sara e Teo.

Il Trofeo Baia delle Favole è andato a Ginevra Van Deflor di Parigi mentre per la sezione illustratori primo premio ad Aalia Ashraf del Regno Unito; per la sezione fiaba in lingua straniera ha vinto Silvye Patience di Santa Cruz.

Consegnati anche i premi ai partecipanti per le categorie giovanissimi: Agata Ferraro, 5 anni di Cittadella (Padova), e Micol Scandolara di 4 anni di San Martino di Lupari (Padova), Anna Chiara Perrina, 11 anni di Piacenza, Beatrice Facchin, 17 anni di Mogliano Veneto (Treviso). Infine segnalate le fiabe della scuola per l’Infanzia: Ri Basso di Chiavari (Genova) e IV A Mameli di Brescia.