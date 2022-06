Al Centro Chiavi d’Oro il libro sulla guerra di Maria Pia Pieri

Giovedì (16 giugno) alle 16 al Centro Chiavi d’Oro di Lucca, si terrà la presentazione del volume di Maria Pia Pieri, I giorni dell’Ombra e della Luce, 1944 – 1945 Tra Barga e Nozzano, Tralerighe Libri, 2021. Intermezzi musicali del duo La Dama e l’Unicorno. Al termine piccolo buffet. Ingresso libero nel rispetto della normativa antiCovid-19. Informazioni al numero 347.4074315.

Attenta sì alle vicende della Grande Storia, ma con l’occhio, l’orecchio e, perché no, il cuore solleciti e partecipi soprattutto verso le manifestazioni apparentemente secondarie, gli atti minori o addirittura minimi dell’esistenza collettiva, l’autrice, rievoca gli anni terribili e tragici compresi tra l’occupazione tedesca e la fine del secondo conflitto mondiale. Bambina, Maria Pia vive proprio sulla Linea Gotica, a Barga nella media valle del Serchio, in una delle aree più delicate, contrastate e contese dello scacchiere militare italiano in quel tempo di ferro e di fuoco: il nostro paese, spaccato in due, è conteso tra due potenti eserciti e gli italiani sono l’un contro l’altro armati in nome di una diversa appartenenza politica e ideologica.