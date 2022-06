Un pomeriggio di sport e giochi in libertà, inclusivi, accessibili: torna Estate Davvero, organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere Odv. L’appuntamento è sabato (18 giugno), a partire dalle 17, in piazza San Francesco.

“Siamo alla seconda edizione del nostro evento estivo – commenta Domenico Passalacqua, presidente dell’associazione -. Estate Davvero nasce lo scorso anno, con la voglia di ripartire, stare insieme, creare un’occasione di condivisione e sensibilizzazione, con un unico grande obiettivo: dimostrare che ci si può divertire tutti insieme. Senza barriere, senza distinzioni. Quest’anno abbiamo voluto dedicare la giornata ai più piccoli, con tante associazioni del territorio che da subito si sono rese disponibili per dare vita a una giornata di reale condivisione. Abbiamo voluto lanciare un segnale: lo sport e il divertimento possono, davvero, essere per tutti. E poi, non è estate senza tante cose buone da mangiare, da degustare grazie ai commercianti della piazza che hanno raccolto subito il nostro messaggio di inclusività. Con noi anche i nostri amici e testimonial di sempre: Vania Della Bidia, che condurrà la serata, e Ivan Cottini, che, come lo scorso anno, ci regalerà una sua toccante esibizione”.

Foto 2 di 2



Il programma. La giornata si aprirà alle 17 con la possibilità, per tutti, di giocare e divertirsi. In piazza ci saranno l’asd Sport Toscana Calcio Balilla, associazione di Altopascio che promuove il gioco del biliardino inclusivo, il Club Scherma Lucca Tbb, l’Alchimia Dance Studio Lucca, la Palestra Samurai Karate e l’Allegra Brigata Special Olympics Team Lucca: per tutto il pomeriggio bambini e bambine, normodotati e con disabilità, potranno giocare insieme in libertà.

Ma non solo: ci saranno anche i giochi in legno dell’associazione Giocosamente e il trucca-bimbi di Incanto Party Planner.

Alle 20, andrà in scena La ragazza degli Orafiori, lo spettacolo organizzato da Luccasenzabarriere Odv insieme alla dottoressa Kizzy Rovella, musicoterapista, e al dottor Roberto Romani, maestro di musical: il progetto d’inclusione si ispira al romanzo Momo di Micheal Ende e ha visto la partecipazione di tanti “attori” con disabilità intellettive e motorie.

A seguire, Ivan Cottini si esibirà insieme agli allievi di Alchimia Dance Studio in un’emozionante performance, portando la sua toccante testimonianza: Cottini, affetto da sclerosi multipla, ha trovato nella danza la sua forma di espressione. La serata si chiuderà a tutta musica con il concerto degli studenti della scuola InMusica.

Ad arricchire il già interessante programma contribuiranno gli esercenti di piazza San Francesco con un aperitivo a buffet organizzato da Ristorante Il Mecenate, Santi Peccanti, Bar Osteria Lo Stellario, Marameo Pizzerie, Momo Gelati. Spazio anche al buon bere e alle degustazioni con le etichette lucchesi della Strada del Vino e dell’Olio Lucca – Montecarlo – Versilia.

L’ingresso alla giornata è a offerta libera: il ricavato sarà impiegato per sostenere le attività dell’associazione Luccasenzabarriere Odv.

Estate Davvero è organizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca, di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Palazzo delle Esposizioni, Lions Club Capannori e con il sostegno di Fuori Controllo, Tasi antincendio, Les Tricot, Maraviglie, Ortopedia Michelotti, One Abbattimento barriere architettoniche, Tipografia Francesconi, Centro Medico Lucchese, Genesi Fitness.