No profit Eubreast, torna la mostra d’arte benefica organizzata dall’altopascese Silvia Grassi

Dopo il successo della prima edizione – che si è svolta nello scorso novembre con la partecipazione di uno dei luminari nazionali sui tumori alla mammella Oreste Gentilini – torna a Chiesina Uzzanese la mostra d’arte a scopo benefico organizzata da Silvia Grassi di Altopascio.

Dopo essere stata salvata dalla struttura milanese, Silvia, a sua volta artista, ha trasformato questa pagina difficile della sua vita, fortunatamente risoltasi nel migliore dei modi, in impegno a favore delle altre donne. Anche in questo secondo appuntamento l’arte sarà al centro della manifestazione che si svolgerà sabato (18 giugno) a partire dalle 16 nel salone dello stilista Luca Piattelli, che ha confermato la sua adesione all’iniziativa per sensibilizzare il mondo femminile. È stato chiuso in queste ore il catalogo delle opere di 12 artisti che propongono opere di pittura, disegno e fotografia. Il ricavato della vendita delle opere sarà interamente devoluto all’Associazione Eubreast, in favore della ricerca chirurgica sul tumore al seno.

“Visto il grande successo e la riuscita della prima edizione , ci riproviamo – dice Grassi-. Voglio esprimere un ringraziamento particolare Oreste D. Gentilini, presidente e fondatore di Eubreast, allo stilista Luca Piattelli, proprietario del noto salone dove verrà allestita la mostra, al sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti e a tutti gli artisti che hanno donato le loro opere in favore della Ricerca. Da quest’anno è possibile supportare l’Eubrest, accedendo al finanziamento 5 per 1000, scrivendo il codice fiscale 97828280152 nello spazio dedicato alla dichiarazione dei redditi”.

La mostra sarà allestita all’esterno del salone e aperta a tutti. Dopo la mostra, dalle 18 circa in poi, è possibile continuare la serata, sempre nell’area della mostra, con l’apericena della Dogana di Altopascio, ascoltare musica dal vivo dei Bofonckies, dei Coffee & Flowers e assistere allo spettacolo comico di Graziano Salvadori, con 25 euro tutto compreso.

È gradita la prenotazione alla mail silvia.grassi1970@gmail.com entro due giorni prima dell’evento. Questo elenco degli artisti partecipanti: Fabrizio Barsotti, Andrea Berti, Nadia Borgerone, David Francesconi, Egisto Genovesi, Silvia Grassi, Aurora Manfredi, Teresa Morici, Franca Pellicciotti, Giuditta Pieroni, Maria Santi, Leonardo Solfato e Giorgia Zanca.