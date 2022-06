La food influencer Valentina Leporati porta la celiachia sul palco del Verzura

Sul palco del Teatro di Verzura si parla di celiachia. Domenica (19 giugno) alle 21,15, nel giardino dell’ex Convento delle Oblate, l’appuntamento è con la cuoca e food influencer Valentina Leporati e con il suo libro Cucina gluten free (Vallardi edizioni) in cui ha raccolto le sue migliori ricette senza glutine e illustra come organizzare al meglio la cucina per impedire contaminazioni.

Dopo una formazione approfondita sulla panificazione senza glutine, Leporati ha aperto a Sarzana ‘Valentina gluten free’, dove ogni giorno sforna prodotti dolci e salati per celiaci. Al Teatro di Verzura, racconterà la celiachia dal suo punto di vista: una condizione complessa e delicata, che necessita di piccoli ma preziosi accorgimenti. La celiachia, infatti, è una malattia molto diffusa ma che può essere gestita con serenità, seguendo alcune regole fondamentali. Sul palco con la food influencer, il sindaco Patrizio Andreuccetti e Gina Truglio della libreria Ubik.

Gli appuntamenti successivi del Teatro di Verzura saranno venerdì 24 giugno con Sara Morganti atleta paralimpica di equitazione, che racconterà la sua storia, capace di superare ostacoli e barriere e domenica 26 giugno con il Generale Fabio Mini che proporrà una riflessione sulla storia e sulla guerra in Ucraina e sul tempo che stiamo vivendo.

Il calendario di giugno del Teatro di Verzura, inoltre, si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Lunedì 27 giugno, alle 21, sul palco della rassegna borghigiana, ci sarà il senatore Andrea Marcucci per presentare il suo Io sono liberale. Cronaca di un viaggio tra tre Repubbliche (Piemme edizioni) scritto insieme al giornalista e parlamentare Giovanni Lamberti. Un viaggio lungo 30 anni che inizia con la prima elezione in Parlamento di Marcucci e arriva fino ai giorni nostri: un intreccio tra vita e storia politica e vita familiare, attraverso un racconto intenso degli ultimi tre decenni della Repubblica.

Mercoledì 29 giugno, invece, appuntamento con lo sport: alle 21, Marco Landucci, vice allenatore dalla Juventus, ripercorrerà la sua carriera calcistica e racconterà la sua attuale esperienza in uno dei club italiani ed europei più famosi. Landucci, lucchese di nascita, ha esordito come portiere nel Viareggio, per poi giocare nelle più celebri squadre italiane di serie A e B. Ha militato nella Lucchese nel campionato 1991/1992 quando il club era allenato da Marcello Lippi. Coi colori rossoneri, inoltre, ha concluso la sua carriera da portiere nel 2001. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al numero WhatsApp 333 4922193.