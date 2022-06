RigenerAzioni, nuovo appuntamento con il festival teatrale toscano di 50&più

Grande successo per il primo appuntamento di RigenerAzioni, il primo festival teatrale toscano che mette in evidenza percorsi di vita di persone che, raggiunta la maturità, si rigenerano producendo e portando in scena, come autori e attori, spettacoli teatrali frutto di tanto studio, sacrificio e un lungo lavoro di ricerca sostenuto da docenti professionisti.

“È stata una grande serata di prosa dove l’inventiva degli studenti è stata valorizzata nell’originalità nei testi proposti, ironia, ritmo, impegno dei testi ma anche leggerezza, per una grande festa della nostra associazione – commenta il presidente dell’associazione 50&Più Antonio Fanucchi -. Il suggestivo spazio d’arte contemporanea GreenheArt di via di Picciorana, lussureggiante giardino e spazio performativo polifunzionale, si è riempito in tutto esaurito, tanto pubblico accolto in maniera impeccabile dalla padrona di casa Livia Bartoli per vedere gli studenti dei laboratori teatrali di 50&Più Lucca che si sono messi in gioco con un’originale proposta di un teatro di ‘atmosfere sospese nel tempo e nello spazio’ nel quale si susseguono in scena le confessioni di uomini e donne che svelano i propri segreti e la propria intimità, raccontando le proprie tensioni, fragilità ma anche i propri slanci e le proprie passioni”.

La classe del laboratorio 50&Più del Polo di Capannori, coordinata dal suo insegnante Francesco Tomei, ha scritto e interpretato cosa oggi rimane nei nostri comportamenti e nella nostra indole degli archetipi della tradizione classica antica. Si sussegue per tutta la serata in scena un vivace carosello delle figure mitologiche o dei miti greci riattualizzate in maniera colta e ironica dagli studenti, specchio di una società multiforme di ieri ma anche di oggi dove c’è spazio per l’alto e il basso, il tragico e il comico.

Giovedì (16 giugno) alle 21, continua la rassegna al GreenHeArt di Picciorana all’interno di Vivai Paola Favilla con la classe del laboratorio 50&Più del Polo di Lucca che porterà in scena un altro lavoro teatrale inedito, la commedia brillante Destinazione Pianeta B-612. In viaggio con gli occhi del cuore un viaggio metafisico e surreale con atmosfere da “teatro dell’assurdo” di sei donne diverse contemporanee Thelma e Louise, tutte accomunate nel sentirsi sole al mondo, con un unico oggetto con il quale dialogare -una pianta, un diario, un telefono cellulare- in un loro mondo che è un pianeta desolato e disabitato. Le eroine si metteranno in viaggio, fra divertenti equivoci e un intreccio di piccoli colpi di scena, verso la scoperta -più che di una meta precisa- della gioia di condividere un percorso per scacciare la solitudine.

“Questo spettacolo è un’avventura entusiasmante che nasce dalla decomposizione e ricomposizione in altre vesti di un caposaldo della letteratura del Novecento, Il Piccolo Principe di Antoine De Saint Exupéry – dice Tomei -. Un testo molto importante non solo per i bambini ma anche per gli adulti, utile a compiere una riflessione profonda e rimettersi in gioco per continuare a orientarsi verso il benessere psico-fisico”.

Calcheranno le scene sei donne, le studenti Manuela Bonaldi, Cinzia Camporese, Antonella Guidotti, Laura Menesini, Francesca Panni e Giovanna Rosito. L’ingresso allo spettacolo è libero ma su prenotazione essendo i posti della sala limitati. Per prenotarsi è possibile mandare una mail a francescotomei.teatro@gmail.com o chiamare il numero 347 7727642