Terza settimana per il Festival del Fiume: il programma completo

Terza settimana per il Festival del Fiume, che prosegue la mattina di sabato (18 giugno) in compagnia della biologa Arianna Chines e dell’entomologo Roberto Canovai Alla ricerca della biodiversità in ambiente urbano e non solo. Passeggiando lungo il fiume ci imbatteremo in specie animali e vegetali, anche rare e importanti oppure aliene e pericolose per gli ecosistemi, e che, grazie alla citizen science – la scienza fatta dai cittadini – tutti possiamo contribuire a segnalare.

Nel pomeriggio di sabato ospite d’eccezione del festival sarà il professore Ferdinando Boero. Presidente della Fondazione Dohrn, medaglia Albert 1er Prince de Monaco, Prix Manley Bendall 2005 dell’istituto oceanografico di Parigi, è stato insignito del Faculty member of the Year award, di Faculty of 1000, sezione Ecologia, per gli anni 2011 e 2012. Nando, come preferiva chiamarlo il suo amico Frank Zappa, accompagnerà tutti i presenti in una conversazione sul tema dell’acqua e sul valore della biodiversità marina per gli equilibri del pianeta: “Nell’oceano la soluzione definitiva… quando piove in Italia è l’acqua dell’atlantico che scende dal cielo”.

La serata sarà accompagnata dalla musica di Andrea Biagioni, giovane cantante e musicista poliedrico, nel 2016 ad X Factor, un traguardo raggiunto anche grazie al suo trascorso fatto di esperienze diverse che gli hanno permesso di mettere in evidenza un’indole intensa e talentuosa.

Domenica 19 giugno l’équipe di Giulio Petroni, professore ordinario dipartimento Biologia – Unipi, guiderà gli intervenuti a scoprire la biodiversità del Serchio in un appuntamento dal titolo Quello che l’occhio non vede ma il Dnd ambientale sì!, anche con esperienze di campionamento e osservazioni guidate sulla riva del Fiume.

La serata sarà allietata dalla band Fire Salamanders con Gabriele Cananzi (basso) Pietro Borsò (batteria) , Corrado Bonfanti (tastiera), Paolo De Viti (console e microfono)

Il programma completo del Festival del Fiume 2022 è consultabile sul sito albogatti.it e le informazioni dettagliate sui singoli eventi alle pagine dedicate facebook e instagram.

Per contatti: festivaldelserchio@gmail.com.