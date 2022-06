Corso per musicisti e sound designer di videogiochi alla Jam Academy

All’Istituto Jam Academy di Lucca (clicca qui) parte un corso per musicisti e sound designer di videogiochi.

Il corso è tenuto dal music designer Stefano Brondi e fornirà un approccio dal punto di vista teorico-musicale (analisi e composizione) e pratico (audio design e programmazione) al concetto di “audio dinamico” e di composizione “frammentata” e non lineare, per tutti i musicisti che abbiano l’obiettivo di lavorare in un solido mercato in fortissima espansione da decenni.

Dopo una breve introduzione nella quale verranno spiegati i principi dell’audio dinamico, si provvederà ad analizzare lo specifico ambito nei suoi tre aspetti essenziali, ovvero l’evoluzione dell’audio nel design di un videogioco nei principali mercati (Console, Personal Computer e Mobile), gli strumenti essenziali per la creazione di “sample audio” e i principi fondamentali di informatica musicale e acustica per poter comprendere e manipolare il proprio materiale, l’uso dei principali middleware dedicati agli audio all’interno di un motore grafico, con esempi di implementazione di specifici eventi mediante la programmazione ad alto e a basso livello.

Il corso (clicca qui) è interamente online in due incontri della durata di due ore l’uno e si terrà sabato 25 giugno ore 10-12 e domenica 26 giugno ore 10-12.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .