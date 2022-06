Concerto per pianoforte e violino tra le sculture del maestro uruguayano Pablo Atchugarry. È questa la proposta di Animando per sabato (18 giugno) alle 21 nella chiesa di Santa Maria dei Servi per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca.

Il violino solista Christian Joseph Saccon e il pianista Massimiliano Génot condurranno il pubblico tra le atmosfere sonore dell’Inghilterra del XVIII secolo fino al Novecento di Leone Sinigaglia, torinese vittima dell’Olocausto. In programma anche Beethoven e la prima italiana di una compositrice dell’Ottocento, Amanda Röntgen-Maier.

Si parte con Joseph Gibbs (1698 – 1788) e la sua Sonata n. 1 in re minore, presentata in un arrangiamento ottocentesco, che rivela influenze di Corelli e del lucchese Geminiani. Non è un caso che il ritratto di Gibbs conservato alla National Gallery di Londra mostri, sullo sfondo, partiture proprio di questi due autori.

Seguirà la Sonata n.7 in do minore op. 30 n. 2 per pianoforte e violino di Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), una delle più belle tra le dieci scritte dal genio di Bonn per l’incontro di questi due strumenti.

Il pubblico della chiesa dei Servi potrà quindi ascoltare la prima italiana della Sonata in si minore della violinista e compositrice svedese Amanda Röntgen-Maier (1853 – 1894), riportata all’esecuzione dal vivo anni fa al Metropolitan di New York dalla concertmaster Elmira Darvarova.

A concludere la serata sarà la Sonata in sol maggiore op. 44 per violino e pianoforte del compositore di origini ebraiche Leone Senigaglia (1868 – 1944). Una delle pagine più alte di tutto il Novecento, drammatica, specchio di una Mitteleuropa percorsa dall’odio tra i popoli: per questa composizione Senigaglia venne ammesso tra i membri onorari dell’Accademia di Santa Cecilia nel 1936: due anni dopo le leggi razziali interruppero il suo lavoro.

Per prenotarsi e acquistare i biglietti online è sufficiente seguire la procedura su Oooh.Events (clicca qui). Sarà possibile anche acquistare il proprio biglietto la sera stessa del concerto. È ancora obbligatorio indossare una mascherina Ffp2. Per ogni informazione: segreteria@animandolucca.it.