Proseguono domani (16 giugno) alle 21,30, in piazza Cittadella le Cartoline pucciniane, realizzate dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e giunte nel 2022 alla nona edizione, con un cartellone di dodici appuntamenti a cadenza settimanale che punteggia tutta l’estate da giugno a settembre.

Domani a esibirsi nella Cartolina dedicata a La Bohème saranno Ilaria Alida Quilico (Mimì), Irene Celle (Musetta), Jaebeom Park (Rodolfo) e Chuanqi Xu (Marcello), allievi dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, a Lucca grazie alla collaborazione stabilita dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Puccini con questa prestigiosa istituzione formativa. Al Maestro Massimo Morelli il ruolo di pianista e maestro concertatore della serata.

L’edizione 2022 della rassegna è come di consueto dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di The Lands of Giacomo Puccini, con il sostegno di ministero della cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture Sigaro Toscano, ACelli Group.

I prossimi due appuntamenti del cartellone 2022 delle Cartoline pucciniane saranno Gianni Schicchi (23 giugno) e Suor Angelica (30 giugno).

Posto unico 15 euro (ridotto 12 euro per abbonati Teatro del Giglio, over 65 e soci Unicoop Firenze). I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum – Casa natale, sono in vendita su alla Biglietteria del Teatro del Giglio (email: biglietteria@teatrodelgiglio.it), al bookshop del Puccini Museum (info@puccinimuseum.it) e sul sito internet del Teatro del Giglio www.teatrodelgigio.it