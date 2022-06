Lucca e le Mura, torna il concorso di pittura

Pubblicato il bando per il concorso di pittura Lucca e le Mura organizzato dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca e dall’Associazione Promo-Terr con i Patrocini del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca e del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca.

Il concorso nasce con il preciso significato di valorizzare e caratterizzare una delle attrazioni storiche della città, che la rendono unica nelle località d’arte: le sue Mura. Ma anche l’arte, deve esprimersi e dare la possibilità ai talenti di emergere, specialmente quelli giovani, per questo è nato il sodalizio tra la Zecca di Lucca e l’associazione Promo-Terr (che gestisce a Viareggio la Piccola Galleria Engel) al fine di promuovere la pittura con uno sguardo attento alla tradizione storica cittadina. Il concorso si sviluppa con la raccolta delle opere (consegnabili fino al 1 luglio direttamente al Museo od alla Piccola galleria Engel) e con la successiva mostra di tutte le opere in concorso, presso la sala conferenze del Museo della Zecca, al termine della quale saranno dichiarati i vincitori, i primi tre, nelle tre categorie (tecnica, giovani e popolare) ed assegnato il premio speciale della Zecca. Infatti saranno dieci gli artisti premiati, che oltre ai premi avranno diritto ad una mostra collettiva per tutto il mese di settembre. Tutte le informazioni sul concorso sono scaricabili sul sito del Museo della Zecca (www.zeccadilucca.it) o su richiesta all’email segreteria@promo-terr.it