Lucca tra le nubi d’or, in San Romano l’omaggio ad Alfredo Catalani

Il circolo Amici della musica Alfredo Catalani di Lucca e Porcari, nell’anniversario della nascita del Maestro, organizza per la seconda edizione il concerto Lucca tra le nubi d’or.

L’appuntamento è per domenica (19 giugno) alle 21 all’auditorium di San Romano in collaborazione con la scuola di musica Sinfonia di Lucca e col museo Alfredo Catalani di Colognora di Pescaglia. L’orchestra da camera degli allievi della scuola Sinfonia eseguirà musiche di Catalani, nonché sul finale la Sinfonia in re maggiore Falso storico: omaggio a Haydn di Gaetano Giani Luporini.

Nel corso della serata verrà anche assegnato il premio indetto dalla scuola per una poesia su Catalani. L’ingresso è libero, con prenotazione al numero 347 9951581.