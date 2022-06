Ecosostenibilità, Eurovast fra i main sponsor del Lucca Summer Festival

Lucca Summer Festival ha annunciato questa mattina (16 giugno) l’ingresso di Eurovast tra i main sponsor dell’edizione 2022.

L’azienda lucchese sarà al fianco del festival organizzato da D’Alessandro e Galli aiutando la manifestazione, attraverso l’utilizzo dei suoi prodotti, a condurre una policy di ecosostenibilità nei camerini dove alloggeranno gli artisti e in tutte le aree del suo backstage.

“Siamo felici – dice il direttore artistico del festival Mimmo D’Alessandro – di avere Eurovast come main partner in questa edizione così importante di Lsf. Questa partnership ci rende felici perchè si tratta di un’eccellenza lucchese che si è conquistata uno spazio importante nel suo settore ma soprattutto perchè ci leghiamo a un marchio che ha fatto dell’impegno ambientale un suo tratto distintivo. Grazie ad Eurovast riusciremo ad accelerare quel processo di eco-sostenibilità che avevamo già in atto ad Lsf”.

“EuroVast – dice Vincenzo Romano, Ceo di Eurovast – ha il piacere di essere main sponsor di Lucca Summer Festival, portando alta la bandiera della sostenibilità. La nostra anima green infatti si realizza in investimenti e scelte molto precise, come l’abbattimento delle emissioni di Co2 nei nostri stabilimenti, la scelta di materie prime provenienti da foreste gestite in modo responsabile e l’utilizzo di imballaggi ricavati da plastica riciclata. Da trent’anni EuroVast Spa ha come obiettivo quello di costruire un profitto giusto all’interno di processi industriali che bilancino etica e sostenibilità. Un impegno mantenuto e portato avanti con un obiettivo chiaro: essere un’azienda sostenibile. I prodotti Fior di Carta Lifestyle e Suprema saranno garanzia di qualità e sostenibilità anche a Lucca Summer Festival”.

Lucca Summer Festival inizierà il 25 giugno con il concerto di Nick Mason e proseguirà fino al 31 luglio per un totale di 15 spettacoli tra cui spiccano i concerti di Zucchero, Blanco e Justin Bieber presso l’area di fianco alle mura di Lucca.