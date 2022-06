Dubbi sui concerti sugli spalti, Mimmo D’Alessandro: “Non so nulla, ma se manca l’ex Balilla mancherà anche il Summer Festival”

La Soprintendenza “mette i bastoni tra le ruote” al Summer Festival e nega l’autorizzazione per i concerti sugli spalti. Decisa la frenata dell’ente preposto al controllo e alla salvaguardia delle belle arti e del paesaggio che, in una replica simile a quella giunta nel 2019, avrebbe dato nuovamente il parere negativo all’utilizzo degli spalti delle mura. Dall’amministrazione comunale giungono notizie più confortanti e si assicura che il festival si svolgerà nelle modalità previste, quindi con concerti in piazza Napoleone e anche al campo ex Balilla.

Dal patron della manifestazione, Mimmo D’Alessandro, c’è sbigottimento per la notizia della quale non era stato messo al corrente: “Io non so nulla – dichiara a più riprese -, non ho ricevuto nessuna comunicazione dalla Soprintendenza, con grande sorpresa ho appreso la notizia da voi giornalisti, ma nessuno mi ha mandato questa comunicazione, quindi ufficialmente io non ne so niente”.

Ma la rabbia per un problema che sembra riemergere dal passato è tanta.

“Sono 25 anni che faccio questa manifestazione perché si dovrebbe cambiare? Abbiamo sempre fatto un grande lavoro, non abbiamo mai creato dei danni, non ci sono mai state risse o atti di violenza durante i concerti, per quale motivo devono comportarsi così? Che scopo hanno? È una manifestazione conosciuta in tutto il mondo – prosegue Mimmo -, un brand enorme che porta il nome della città di Lucca ovunque. Avete mai pensato all’indotto che porta? Se si dovesse pagare una pubblicità simile per una città costerebbe milioni di euro. Il Summer Festival dovrebbe essere una risorsa importante per tutti. Ci abbiamo messo anni per arrivare a questo punto e nella vita si va avanti e mai indietro, se viene a mancare il campo ex Balilla per il Summer Festival a questo punto viene a mancare anche il Summer Festival”.