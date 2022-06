Albe, da Amici a Lucca: incontro con i fan allo Sky Stone and Songs

E’ Albe il protagonista dell’instore in programma lunedì (20 giugno) alle 18,30 allo Sky Stone & Songs.

E’ invece stato annullato, per cause di forza maggiore, lo showcase di presentazione del loro album, Fuori della band Dei Perfetti Sconosciuti, in programma domani (19 giugno) alle 17, sempre nei locali dello Sky Stone & Songs. Il live sarà comunque riprogrammato nel più breve tempo possibile.

Intanto lunedì arriva Albe (vero nome Alberto La Malfa), reduce dal successo di Amici 21, dove è arrivato fino alla finale, il ventiduenne ha pubblicato il suo ep d’esordio che contiene ‘Karma’, il suo ultimo singolo, ma anche ‘Millevoci’ che ha già ricevuto la certificazione d’oro ed è prodotto da Tom Beaver; ‘Così è bello’, prodotto da Zef/Starchild; ‘Prima di te’ e ‘Giravolte’, prodotti da Steve Tarta.

Albe incontrerà i fan allo Sky Stone per firmare le copie del disco e per farsi una fotografia con loro e, per accedere all’incontro, è necessario il pass esclusivo che si ottiene al momento dell’acquisto del cd. L’instore si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

Albe è nato a Brescia ed è il più grande di tre fratelli e, fin da piccolo, si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Ha sempre avuto un debole per la musica, tanto da raccontare di non avere memoria di quando sia iniziata questa passione. Studente di Economia all’Università cattolica di Cremona, durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblic sul web. I genitori avrebbero preferito che continuasse a studiare e quando Albe ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad ‘Amici’, inizialmente non hanno approvato la sua scelta, temendo che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre, durante la prima puntata, presentando l’inedito ‘Millevoci’, brano che lo rappresenta maggiormente.

Per tutte le informazioni si può telefonare allo 0583/491389, scrivere una mail (info@skystoneandsongs.it) o consultare il sito (www.skystoneandsongs.it) e i canali social del negozio.