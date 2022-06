Raddoppiano eventi e ospiti al Lucca Summer Dance

Con il patrocinio del Comune di Lucca, nei weekend del 2 e del 3 e del 9 e 10 luglio prossimi, alla palestra Genesi Fitness e alla scuola art&danza Arabesque, si terrà la seconda edizione di Lucca Summer Dance, l’evento più giovane dell’ente Acsi settore danza, nato con le difficoltà post pandemia 2021 ma rivolto al futuro, dedicato al movimento espresso in ogni sua forma, capace di stimolare ed evolvere le potenzialità professionali ed umane.

Una vera e propria vetrina per il ballerino, ricca di formazione e opportunità. E’ questa la filosofia di LuccaSD, un evento positivo, dinamico e colorato come le sue vesti grafiche realizzate dall’artista Gianmarco Passerini.

Nell’edizione 2022 location, discipline e ospiti raddoppiano. Il palinsesto, dedicato alla danza e l’espressività, prevede lo svolgimento di lezioni e laboratori con artisti internazionali, maestri d’eccezione che insieme ad importanti partners offrono il loro sapere e prestigiose borse di studio ai ballerini più meritevoli, per la partecipazione a: attività formative nazionali ed internazionali, concorsi di rilievo internazionale, casting per videoclip musicali, selezione di ballerini ospiti in eventi dei settori cultura e spettacolo.

Tanti gli ospiti: Hip Hop con Still (ballerino e performer internazionale) e Mary Smash (direttore artistico Smash Hip Hop Poin1, ideatrice prime contest), Breaking con MovyCube (pro bboy artist, coach, tecnico federale) e B-Boy Sonic (direttore artistico Mad Minds Crew), Classico con Monica Perego (già prima ballerina English National Ballet), Moderno con Santo Giuliano (assistente coreografo Daniel Ezralow Dance Company, direttore artistico L.A. Dance Italy), Contemporaneo con Daniela Borghini (direttore artistico Accademia professione Mas e Mas Company Milano), espressività scenica con Manuela Bollani (Cantautrice umoristica, On Stage coach).

Al palinsesto formazione allievi, si affianca quello insegnanti, con workshop dedicati alla logica della danza (tenuto da Perego), alla tecnica coreografica contemporanea (tenuto da D. Borghini) e espressività scenica (tenuto da M. Bollani).

Grande novità dell’estate: Danza & Vinci con Lucca Summer Dance, una lotteria riservata ai ballerini di LuccaSd con premi messi in palio dai leader di settore Antheo e Danzappine.