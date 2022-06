Onorare i caduti, in San Micheletto un convegno con il generale Ciampini

Mercoledì (22 giugno) alle 17 nell’auditorium della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca in via San Micheletto il generale Marco Ciampini, vice commissario generale per le onoranze ai caduti, terrà una conferenza dal titolo Il culto della vita nell’onorare i caduti; l’elaborazione del lutto nella Grande Guerra.

L’evento è organizzato da 50 & Più Associazione Lucca con i patrocini di Fondazione Crl e Comune e vedrà illustrare come la resa degli onori ai caduti, che è un sentimento profondamente radicato nella natura umana e attentamente curato fin dai tempi più antichi e presso ogni civiltà assuma, con la prima guerra mondiale, una particolare connotazione. Il generale Ciampini esaminerà come l’Italia e tutti i paesi belligeranti abbiano dovuto affrontare la morte di massa ed abbiano elaborato il lutto per superare la tragedia contingente e perpetuare la memoria dei propri caduti.

Il convegno analizzerà anche come in questo contesto abbiano assunto ruoli importanti la spiritualità cristiana, la letteratura, l’arte, l’architettura e sarà approfondito il significato e la funzione dell’edificazione di un monumento al milite ignoto e dei grandi sacrari e, infine, l’opera del commissariato generale per le onoranze ai caduti, costantemente impegnato nel custodire la memoria di coloro che hanno donato la propria vita per la patria.

Per informazioni e prenotazioni: 347.6018079.