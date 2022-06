Fattoria degli Albogatti, gli studenti del Passaglia realizzano un murale sulla facciata

Domenica (26 giugno) nell’ultima giornata del Festival del Fiume alle 17,30 si terrà l’inaugurazione ufficiale del murale realizzato dagli studenti del liceo artistico musicale e coreutico Passaglia di Lucca sulla facciata della Fattoria degli Albogatti, nel parco fluviale del Serchio.

Il progetto è stato finanziato con fondi strutturali europei all’interno del Programma operativo nazionale (Pon) del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, intitolato Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. Con la vittoria del bando per l’anno 2021/22, il liceo Passaglia ha potuto realizzare questo progetto artistico proposto e supervisionato dalle professoresse di discipline pittoriche Ilaria Borelli Boccasso e Nadia Cozzi.

“La collaborazione tra scuola e territorio si è concretizzata in questo murale che va ad arricchire di significato il contesto della Fattoria degli Albogatti grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Pia Mencacci e alla fattiva collaborazione delle insegnanti che hanno seguito i ragazzi dalla realizzazione dei bozzetti fino alla posa in opera – ha detto la presidente Paola Fazzi -. Un modo di valorizzare l’attività artistica degli studenti della nostra città con la realizzazione di un intervento decorativo che rafforza l’amore per il bello e il rispetto per un bene comune che oltre al luogo fisico, intende recuperare anche la dimensione immateriale del messaggio culturale che trasmette”.

Alla realizzazione dell’opera hanno partecipato: Leonardo Bacci, Emily Benedetti, Gloria Bocchibianchi, Alessia Brignola, Rosanna D’Angelo, Emma Datteri, Viola Di Gino Puccetti, Sofia Gabrielli, Bryan Giuffrida, Viola Maddaloni, Matilde Panattoni, Flavio Paoli, Arianna Simonini, Federica Thornley e Matteo Terranova.