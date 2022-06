Sul palco de ‘La prima estate’ anche il sound elettronico di Corasan

Ha iniziato da bambino con la chitarra, dalla passione per la poesia e la musica cantautorale italiana. Alla composizione affianca poi la produzione e il mondo dei sint, rivisitando in chiave elettronica i sound anni Sessanta: Alessio Corasaniti, in arte Corasan, domani (23 giugno) sbarca a Lido di Camaiore, dove aprirà il concerto dei Blue Vertigo, Easy Life e Duran Duran, insieme al producer Niccolò Cesanelli.

Sul prestigioso palco del Parco Bussola Domani, i due musicisti suoneranno arrangiamenti particolari dei brani del cantante romano: per proporre al pubblico un sound nuovo, che inaugura il percorso di collaborazione fra Alessio Corasantini e Niccolò Cesanelli.

“Per questo concerto, abbiamo unito i nostri flussi – racconta Corasan –: la sua passione per la musica elettro e dance anni Ottanta a elementi del french touch e della musica elettronica tedesca. Abbiamo trovato un punto d’incontro per arrangiare i miei brani in una chiave fresca, che incontra un cantautorato italiano”.

Proprio dal cantautorato italiano anni Cinquanta e Sessanta ha inizio il percorso musicale di Corasan, che studia composizione e dalla chitarra passa poi al basso, batteria e “tutto ciò che serve per arrangiare un brano”. Un cantautore camaleontico che ama la sperimentazione, ma getta sempre un occhio al passato:

“Già da bambino ho iniziato ad ascoltare i grandi cantautori italiani, fra cui Modugno, che amavo molto. Più avanti, poi, ho scoperto la musica elettronica contemporanea inglese e francese: nella mia formazione, molti gruppi sono stati importanti, fra cui ovviamente i Beatles. Nella musica che suono ora, infatti, ci sono tante contaminazioni diverse”.

Contaminazioni frutto di 15 anni di attività musicale, iniziata a Roma, dove Corasan nasce nel 1991, per arrivare a calcare lo stesso palco dei Duran Duran, domani (giovedì 23 giugno), a Lido di Camaiore.

“È il primo palco di questo calibro. Un’occasione unica, soprattutto dopo due anni di pandemia. Un vero e proprio sogno che contribuirà tanto alla mia crescita artistica. Sarà un’esperienza entusiasmante – continua Corasan – affiancare i Blue Vertigo, gli Easy Life e i Duran Duran, una band che da sempre considero un mito”.

Un mito e una grande fonte d’ispirazione per il cantautore romano, che ha avuto l’occasione di incontrare il cantante Nicolas Duran 7 anni a Londra. Da quel momento, è nato un rapporto speciale, fatto di stima reciproca: “Quando Never, il curatore artistico del progetto che porto avanti con Niccolò Cesanelli e compagno di Nicolas, gli ha fatto sentire la mia musica, ne è rimasto molto colpito. Nicolas è una persona squisita dal talento straordinario e una cultura musicale immensa. Durante quei giorni londinesi, mi ha letteralmente aperto un mondo. Sarà un onore suonare sul suo stesso palco a Camaiore”.

Al Parco Bussola Domani di Lido, sarà inaugurato il nuovo percorso musicale di Corasan in collaborazione con il producer Niccolò Cesanelli, classe 1984. Un progetto seguito artisticamente da Never che ne ha curato i particolari: “L’amicizia e la passione ci hanno portato a lavorare insieme, Never si è occupato di outfit, coreografia e tutto quanto serve nei grandi show. C’è stato un lavoro di squadra molto intenso per questa prima occasione di suonare su un palco così importante”.

Dopo l’esordio lucchese, la crew formata da Alessio Corasantini, Niccolò Cesanelli e Never non lascerà la Toscana. L’appuntamento è per il 22 luglio a Grosseto, mentre nella veste di solista, in acustico, Corasan si esibirà il 22 luglio a Roma.