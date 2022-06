A Santa Maria a Colle il quarto appuntamento di ‘Organi in città e in periferia’

Sarà l’organo Bernasconi della Chiesa di Santa Maria a Colle lo strumento protagonista del quarto appuntamento musicale di Organi in città e in periferia, la prima rassegna organistica a cura dell’associazione Sui passi di Puccini.

Il concerto è in programma sabato (25 giugno) alle 21. Il giovane Niccolò Bartolini, vicedirettore della cappella musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, per l’occasione eseguirà pagine di Louis Vierne. L’ingresso al concerto è libero. Per prenotare o avere informazioni è possibile chiamare il numero347 7816372 oppure a questo link.

Gli eventi inseriti nella rassegna Organi in città e in periferia vogliono infatti valorizzare il patrimonio organistico e organario presente in diverse realtà lucchesi, grazie alla disponibilità di giovani musicisti per sensibilizzare il pubblico sul valore di strumenti talvolta dimenticati o poco conosciuti.