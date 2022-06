Musica e scultura si uniscono in una serata dedicata all’arte. Sabato (25 giugno), alle 21 per il festival Animando si terrà il Concerto per fagotto e quintetto d’archi, nella Chiesa dei Servi dove è in corso parte della mostra dedicata all’arte di Pablo Atchugarry Il risveglio della Natura, allestita anche al Palazzo delle Esposizioni di Lucca.

Il percorso espositivo raccoglie complessivamente 45 sculture in un allestimento diffuso nel centro storico e nelle due location indoor della Chiesa dei Servi e del Palazzo delle esposizioni di Lucca: nove opere lignee si trovano nella Chiesa, dove faranno da scenario al concerto di Paolo Carlini (al fagotto) con i Solisti Aquilani, con l’esecuzione di musiche di Danzi, Devienne, Ritter e Vivaldi.

Cinque le opere collocate all’aperto, nei principali luoghi d’interesse del centro storico: piazza San Martino, piazza Antelminelli, piazza San Michele, Porta San Pietro, sulle mura in corrispondenza del baluardo di San Frediano. L’allestimento in esterno proseguirà fino al 30 settembre, mentre le esposizioni indoor (aperte a ingresso libero tutti i giorni dalle 16 alle 20, escluso il lunedì) terminano il 4 settembre.

La mostra, a cura di GianGuido Grassi, è organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Fondazione Lucca Sviluppo e dall’Associazione Start – Open your eyes, con il contributo del Comune di Lucca (nel calendario di Vivi Lucca). L’esposizione ha il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio di Confindustria Toscana Nord e CNA di Lucca.