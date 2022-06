…Ma la notte sì!, doppio evento con i concerti di Francesco Gabbani e Irama

…Ma la notte sì! prosegue nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, manifestazione promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group.

Il prossimo appuntamento sarà quello di martedì prossimo (28 giugno) con il concerto di Francesco Gabbani e il suo Volevamo solo essere felici tour, inizio alle 21.

Venerdì (1 luglio) toccherà ad un altro grande artista, amatissimo ed attesissimo, Irama ed il giorno dopo, sabato 2 luglio, l’evento Combinazione – Message from the space, un evento speciale con dj set con la musica di Ricky Le Roy e Mario Più e la voce di Luca Pechino, con loro saranno presenti animatori e performer del Circo Nero Italia. L’evento del 2 luglio avrà nizio alle 16.30. I biglietti per il concerto di Gabbani e per quello di Irama sono su Ticketone, i biglietti per Combinazione su https://leg.boxofficetoscana.it/

Questa sera (24 giugno) a ingresso gratuito, la proiezione: Festival internazionale del cortometraggio indipendente TRAme Indipendenti, giunto alla sesta edizione .

Si è aggiunto tra gli eventi gratuiti un concerto, quello degli ANIMEniacs Corp che saliranno sul palco il 9 luglio alle 19 prima del concerto di Giorgio Vanni. La serata fa parte dell’appuntamento in piazza Sorrisi e Cartoni il Cosplay, appuntamento che avrà un ricco e divertente programma in entrambe le giornate.

Per informazioni www.legsrl.net; 392.4308616.