Annullato il concerto d’organo in cattedreale

Il concerto d’organo previsto per giovedì (30 giugno) nella cattedrale di San Martino è stato annullato. Bernhard Marx, l’organista tedesco che doveva venire a suonare ha avvisato gli organizzatori in quanto risultato positivo a test Covid.

Senz’altro l’appuntamento verrà recuperato in un’altra data che però verrà definita successivamente assieme all’artista stesso.

Gli organizzatori dunque si scusano, ma questo appuntamento non potrà avere luogo, ovviamente per cause di forza maggiore.

Invariato il resto del calendario.