Torna il cinema all’aperto nell’arena di Villa Bottini

Tutto pronto per l’apertura dell’arena cinematografica di Villa Bottini, EstatecinemA, giunta quest’estate alla 41esimo edizione. Martedì (28 giugno) inizieranno le proiezioni che proseguiranno ininterrottamente fino a domenica 11 settembre. Ogni sera un film diverso, con le migliori proposte dell’offerta cinematografica dell’anno in corso, unitamente alle nuove uscite estive e anteprime della prossima stagione. La manifestazione affidata per i prossimi 4 anni alla gestione del cinema Centrale, che prosegue senza soluzione di continuità rispetto alle edizioni passate.

L’allestimento dell’arena manterrà le novità dello scorso anno, con maggior distanza fra le file, possibilità dell’acquisto online dei biglietti per tutte le proiezioni, poltrone numerate che garantiscono certezza del posto desiderato.

Con il ritorno in sala dei grandi film d’autore e dei migliori blockbuster internazionali, proposti sul grande schermo negli ultimi tre mesi, il programma si presenta molto variegato e con un’offerta adatta per tutti i gusti cinematografici. I film più attesi sono sicuramente Top gun : Maverick, maggior successo di tutti i tempi di Tom Cruise, che ha fortemente voluto aspettare il superamento della pandemia per poter proporre il film nei cinema di tutto il mondo, Jurassic world: Dominion, Elvis, biopic sul noto cantante, proposto anche in versione originale con sottotitoli, Thor: love and thunder, proposto in contemporanea con l’uscita mondiale in versione originale con sottotitoli in italiano, Lightyear, ultimo capolavoro di Pixar Animation. Il cinema d’autore sarà grande protagonista con Ennio, il file di Giuseppe Tornatore sulla storia del maestro Morricone, film imperdibile, Nostalgia, presentato in concorso al Festival di Cannes, diretto da Mario Martone con Pier Francesco Favino, Ariaferma, E’ stata la mano di Dio e Qui rido io, vincitori dei David di Donatello. Spazio al cinema inglese con una serata dedicata, Ritratto del duca, Belfast, pluripremiato nei principali festival e premi internazionali, Spencer e House of Gucci, due film su personaggi famosi internazionali.

Evento speciale il 18 luglio con il live-screening in prima visione Toilet, dove il regista e interprete Gabriele Pignotta sarà presente alla proiezione interagendo con il pubblico in sala e alternandosi alle immagini sullo schermo della sua commedia con interventi live.

Il programma si preannuncia molto ricco anche per il mese di agosto con le anteprime di Minions 2 i giorni 8-9-10 agosto, dei migliori film italiani in uscita a settembre e la proposta delle prime visioni in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Inizio proiezioni ogni sera alle 21,30, apertura biglietteria alle 20,30. All’interno del Parco di Villa Bottini è attivo un servizio bar ogni sera, a disposizione degli spettatori. Biglietto di ingresso intero 7 euro ridotto 5, over 65 anni e under 12 anni ed è confermata la formula abbonamento 5 ingressi 23 euro. Alcuni spettacoli e le anteprime hanno prezzi diversi, indicati nel dettaglio del programma. Info e preacquisti su www.luccacinema.it e sui social Facebook e Instagram Luccacinema.

Scarica il programma completo