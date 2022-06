Due anni di attesa e poi eccolo lì. L’avvocato più famoso della musica italiana, Paolo Conte, 85 anni compiuti a gennaio, si è presentato sul palco del Summer Festival 2022 per un concerto attesissimo e con la sua consueta eleganza, fisica e musicale, davanti al pianoforte per allietare il pubblico della seconda data in piazza Napoleone.

Un’ora e mezzo e passa di concerto per ripercorrere più di cinquant’anni di carriera: si inizia subito con un i grandi successi di uno degli album più noti, Aguaplano. E’ tutto un crescendo, fino a Le Chic et le charme, senza dimenticare tutti i grandi successi che hanno fatto innamorare di lui il grande pubblico non solo italiano: dal jazz alla milonga ai pezzi intramontabili come Messico e Nuvole, resa famosa da Enzo Jannacci, Dancing, Diavolo Rosso, pezzo che esalta l’intera orchestra, Via con me e tante altre. Proprio con Via con me, scelta come bis, si chiude una serata colta e raffinata come solo il cantautore astigiano riesce ad essere.

di 4 Galleria fotografica Paolo Conte incanta la folla al Lucca Summer Festival







Ad accompagnare Conte sul palco un ensemble di undici musicisti: Nunzio Barbieri, Daniele Dall’Omo e Luca Enipeo alle chitarre, Lucio Caliendo all’ oboe e fagotto, Claudio Chiara al sax contralto, fisarmonica e tastiere, Daniele Di Gregorio alla batteria e percussioni, Francesca Gosio al violoncello, Massimo Pitzianti alla fisarmonica, bandoneon, sax baritono e tastiere, Piergiorgio Rosso al violino), Pierre Steve Jino Touche al contrabbasso, Luca Velotti ai sax , flauto e clarinetto

Un pubblico attento ha applaudito con calore alla maestria e alla voce calda e ispirata di Paolo Conte che, con il suo fare schivo e riservato, ha comunque illuminato la notte lucchese senza far mancare il bis a ringraziare della presenza un pubblico in piazza, anche internazionale.

Prossimo appuntamento con il Summer Festival venerdì (1 luglio) con Caparezza.

(foto di Laura Casotti)