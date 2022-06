Jam Academy, fino a giovedì le iscrizioni ai corsi con lo sconto del 10 per cento

Play the music: all’Istituto Jam Academy di Lucca c’è tempo fino a giovedì (30 giugno) per iscrizioni per l’anno 2022-2023 con una riduzione del 10 per cento. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi Junior 6/13 anni, Rock, Pop & Production +14 e Computer Music +14. Sul sito della scuola tutte le informazioni dedicate.

Contatti Jam Academy Lucca. Facebook: @scuolajam, 0583.957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it.