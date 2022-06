Dall’Uici un concerto gospel per aiutare le famiglie ucraine presenti sul territorio

Un concerto gospel per aiutare le famiglie ucraine presenti sul territorio. È questo l’intento di Freedom per Peace. Musica per l’Ucraina, l’iniziativa che si terrà giovedì (30 giugno) alle 21 nella chiesa di Santa Maria a Colle.

L’evento, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca in collaborazione con i Freedom Singer Gospel Choir, è a ingresso libero. Le offerte che verranno raccolte saranno devolute interamente a sostegno delle famiglie ucraine accolte nel territorio.