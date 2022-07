Una sfilata di moda sotto le stelle a Villa Bottini

Dopo un interminabile attesa dovuta alla pandemia è tempo per la città di Lucca di rinascita e di tornare a parlare di moda, argomento sempre più diffuso e osservato da tutte le persone che stanno al passo con i nuovi trend e le nuove tendenze.

Sfilata sotto le stelle con un evento diventato ormai un simbolo quando si parla di questo affascinate settore che ormai caratterizza il modo di essere di ognuno di noi, un format evoluto pensato e costruito da Massimiliano Pepe e dal suo staff che come in ogni evento è riuscito a coinvolgere molte delle attività del territorio lucchese.

Tanta la curiosità di scoprire questa nuova edizione che pone il focus sulle attività che l’agenzia Archimax di Massimiliano Pepe è riuscita a pianificare per la serata che si svolgerà domani (2 luglio) alle 21 a Villa Bottini in via Elisa.

Sarà una serata indimenticabile, magica, all’insegna della moda che oggi si presenta sempre più iconica e individuale sul modo di essere della persona, un format moderno che esce dagli schemi.

Nuova avventura per Centrottica Lucca della famiglia Di Benedetto, quella di ricercare l’unicità e la personalizzazione del dettaglio. Charles Di Benedetto, uno che la sa lunga in questo, già da tempo ha iniziato a lavorare sulla particolarità verso il settore moda attraverso l’accessorio che più costituisce la personalità di un individuo: l’occhiale.

D-Be Eyewear di Charles Di Benedetto marchio attivo sul territorio dal 2014 di proprietà di Centrottica Lucca, ha realizzato una vera e propria collezione che si pone due chiari obiettivi: il primo rivolto alla persona, raccontare un momento della propria vita, un simbolo portato sulla pelle; il secondo rivolto alle aziende che sempre di più in questo momento puntano a ricercare un modo di posizionare il proprio brand verso il proprio target cliente sempre più esigente e attento al dettaglio; il tutto attraverso una montatura di occhiali che prende il nome di Soltanto myo.

Il territorio lucchese è ricco di giovani imprenditori che puntano all’innovazione, proprio come i partners che troverete a Villa Bottini, di cui alcuni citiamo qui sotto.

Andrea Luporini del negozio abbigliamento Torello che insieme al suo Team del nuovo punto vendita Torello Lab di Via Buia, hanno saputo selezionare capi che durante la serata colpiranno i vostri occhi. Ma lo sappiamo bene, la moda, ma soprattutto l’unicità non si raccontano solo con capi e accessori, la moda è stile, la moda è look, la moda è make-up e non potevano mancare hairstylist di grande esperienza come Marco & Andrea Parrucchieri, l’unicità che fa la differenza.

Ma la vera innovazione in un format evoluto è tangibile in un evento come questo serve generare magia, quella che tocca l’anima delle persone e genera emozioni indimenticabili, in questa serata sarà possibile “toccare le stelle”, nella magia del giardino di Villa Bottini una postazione dedicata all’osservatorio delle stelle con i professionisti Astrofili lucchesi dell’istituto di ricerca di Capannori, grazie alla messa a disposizione dei telescopi da Centrottica Lucca.

Spettacolo, scenografie di ballo e di canto, artisti e molto altro ancora.

Toverete allestiti nel “magico giardino” di Villa Bottini, vari gazebo di aziende lucchesi che allieteranno la serata con prelibatezze da far scuotere le vostre papille gustative.

Non ci sono scuse, l’ingresso in Villa sarà aperto a tutti ed è gratuito.