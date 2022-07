Al via il Garfagnana’s Got Talent: 80 artisti in gara, in palio 2mila euro

Una serata speciale per accompagnare l’apertura serale dei negozi: 28 performance, circa 80 artisti, due serate eliminatoria e una finalissima da 2mila euro di premio.

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha deciso di puntare forte sul ritorno di Garfagnana’s Got Talent, il concorso artistico giunto alla quinta edizione. È la prima volta che la gara si svolge a luglio, uscendo quindi dal contesto della Settimana del Commercio, e lo fa con un boom di iscrizioni e ben tre serate di spettacolo.

Si parte questo venerdì (8 luglio) con i primi 14 concorrenti in gara tra ballo, canto, comicità e uno spettacolo di un’artista di strada molto atteso per la suggestione che regalerà a piazza Umberto. Infatti, l’associazione ha scelto la piazza principale e una location unica come quella della Rocca Ariostesca per queste serate che culmineranno nella finale del 29 luglio con ospiti eccezionali in giuria come Walter Santillo, storico collaboratore di Raffaella Carrà, Massimo Gramigni, patron del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, e Simona Dell’Ertole, Fondazione Toscana Spettacoli e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Saranno Gloria Tonini, finalista a Miss Italia nel 2018 e fresca attrice nel nuovo film di Alessandro Paci, e Morris, voce di Radio Music Lab, a condurre le tre serate. Per la prima semifinale, fischio d’inizio alle 21 e sei pass per la finale del 29 luglio con giuria composta da rappresentanti di alcune importanti associazioni del territorio.

La musica sarà inevitabile protagonista con sei cantanti, un coro, quattro gruppi ballo, una strumentista solista, un duetto comico e un’artista di strada. La strada verso i 2mila euro in buoni acquisto che spetteranno al vincitore proseguirà venerdì 15 luglio con gli altri 14 concorrenti e i sei pass per la finalissima.