Dal canto dei Maggi alla mostra sulle Mura: ecco il weekend con ‘I musei del sorriso’

La via del Volto Santo e i pellegrini a Barga, le tradizioni popolari in un concerto a San Pallegrino in Alpe e la bellezza delle Mura nel cartellone di questa settimana del festival I Musei del sorriso del Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca.

Il primo appuntamento è giovedì (7 luglio) alle 18 nel complesso del Sacro Cuore di Barga, dove l’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti parlerà di Barga sulla via del Volto Santo. Il pellegrinaggio ieri e oggi: conoscere per servire. L’evento è organizzato dai Musei civici di Barga (Casa Museo Giovanni Pascoli, Museo Civico del Territorio Antonio Mordini, Museo virtuale e multimediale Rocche e Fortificazioni della Valle del Serchio Laura Risaliti) e rientra nelle attività promosse dall’Unità pastorale di Barga nell’oratorio del Sacro Cuore. Dopo l’incontro seguirà una cena a cura della Misericordia di Castelnuovo con prenotazione richiesta al numero 0583722209. La giornata è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Comune di Barga, Istituto Storico Lucchese, Unitre Barga, Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Arciconfraternita di Misericordia di Barga, Fondazione Conservatorio S. Elisabetta, Gvs Barga, Banco alimentare, Anspi e Azione Cattolica.

Una mostra di pittura per celebrare la bellezza delle Mura di Lucca. Venerdì (8 luglio) alle 17 nel Museo dell’antica Zecca di Lucca (casermetta San Donato) apre la mostra di pittura Lucca e le mura. Vivi l’arte in città, realizzata in collaborazione con l’associazione Promo-Terr per esporre i lavori che partecipano all’omonimo concorso artistico nato per dare spazio all’arte nel rappresentare la bellezza delle Mura. Le opere vincitrici resteranno in mostra fino a venerdì 30 settembre. Per questo concorso, La Fondazione Antica Zecca di Lucca mette in palio il primo Trofeo Museo della Zecca, che sarà assegnato nella sala conferenze del Museo della Zecca alle 18 di sabato 16 luglio.

Canto popolare, folclore, tradizioni, usi, feste e leggende sono invece protagonisti domenica (10 luglio) alle 15 al Museo etnografico provinciale Don Luigi Pellegrini di San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana), con il duo Canti e conti formato da Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini. Nel corso dello spettacolo i canti popolari si alternano alla narrazione di alcune tra le più belle leggende della Toscana nordoccidentale. Pietro Lino Grandisi occupa di canto tradizionale toscano e di teatro popolare dirigendo la compagnia Dei Maggi e dei Bruscelli di Partigliano Valle d’Ottavo. Come ‘menestrello’ partecipa a ritrovi, festival di cantastorie, di poesia estemporanea, spettacoli di strada e teatrali, feste del maggio, rassegne del maggio drammatico. Helga Battaglini collabora con l’Istituto storico lucchese, per il quale ha organizzato incontri sulla vita quotidiana nel XIV secolo e sulla Civiltà del castagno; pittrice e scrittrice, pubblica narrativa e saggistica.

Il festival I Musei del sorriso offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (clicca qui) che termina il 22 ottobre. È un’iniziativa del Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.