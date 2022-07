Due concerti per il via a Lucca Jazz Donna, sul palco Sara Jane Ghiotti con il progetto dedicato a Piero Ciampi

Venerdì (8 luglio) alle 21, serata di apertura per Lucca Jazz Donna 2022. l primi due set della rassegna si terranno nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio e la partenza è senza dubbio con il botto. L’opening act è affidato alla voce di Ginevra Guerrini e al pianoforte di Anastasia Cherkasova, un duo giovane ma già ben rodato e che si è fatto apprezzare su vari palcoscenici italiani.

A seguire Non siamo tutti eroi, progetto di Sara Jane Ghiotti che fa seguito all’uscita dell’omonimo cd e indaga l’universo poetico di Piero Ciampi, controverso cantautore livornese e personaggio ‘scomodo’ del panorama musicale italiano, per molti genio indiscusso e, spesso, incompreso. Il progetto di Ghiotti ne presenta i brani e gli umori, approfondendo in particolar modo, e non poteva essere altrimenti visto che Ljd è tutto dedicato alle donne nella musica, il rapporto difficile, quasi tormentato di Ciampi con le donne. Ad affiancare Ghiotti in questo viaggio nel mondo del cantautore toscano saranno sette musiciste: Barbara Piperno al flauto, Giulia Lazzarini alla viola, Elisa Lazzarini al violoncello, Camilla Missio al contrabbasso, Valentina Tollis alla batteria, Silvia Valtieri al pianoforte e Lea Canini al violino.

L’ingresso è libero e gratuito. Le offerte raccolta durante la serata di venerdì saranno devolute a favore del Centro antiviolenza Luna. È possibile prenotare un posto fino a tre giorni prima dei singoli eventi scrivendo a prenotazioniluccajazz@gmail.com.