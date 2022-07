Grande successo per il festival InMusica live, organizzato dalla scuola InMusica di Lucca, che si è chiuso domenica scorsa (3 luglio), dopo una settimana di concerti live al campo sportivo di San Macario.

Un’edizione, quest’ultima, caratterizzata da un calendario ricchissimo con ospiti di livello nazionale.

Foto 3 di 3





“Siamo davvero molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa – commentano gli organizzatori del festival – e la risposta del pubblico è stata grandiosa. Ogni sera abbiamo registrato un numero di presenze molto alto che ci ha ripagato di tutto l’impegno e gli sforzi che abbiamo messo in campo, per la riuscita di questa manifestazione per noi importantissima. InMusica live è il nostro modo per festeggiare la fine dell’anno accademico, insieme a tutti i nostri studenti, con tanta musica e tanto divertimento. Abbiamo voluto offrire eventi per tutti i gusti, dando spazio anche a realtà locali che hanno bisogno di eventi per esprimere tutta la loro creatività. I grandi ospiti, infine, ci hanno regalato momenti davvero intensi e – concludono gli organizzatori – siamo già al lavoro per il prossimo anno”.