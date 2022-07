Da tutta Italia per Garfagnana’s Got Talent: non solo musica per la prima serata di semifinale

Cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi dell’estate castelnuovese. Inizia venerdì (8 luglio) Garfagnana’s Got Talent, il concorso artistico che vedrà svolgersi 28 performance, con circa 80 artisti, due serate eliminatorie e una finalissima da 2mila euro di premio in buoni acquisto.

Dell’evento abbiamo parlato con Gloria Tonini e Morris Di Fausto, i conduttori delle tre serate. La coppia di Radio Music Lab (lo è anche nella vita) non cela l’emozione visto che è la prima volta che presenta dal vivo un evento di questo tipo. Morris, in particolare, si cimenterà nella conduzione dall’alto di una carriera passata e attualissima di speaker radiofonico. Lui stesso, però, si dice “molto emozionato visto che sarà un esperienza diversa dal mondo radiofonico”. Oltre al lato emotivo è molto soddisfatto e onorato di presentare davanti alla piazza più importante della “capitale” della Garfagnana.

Situazione diversa per Gloria che con le telecamere e il pubblico non ha problemi. La compagna di viaggio di Paci-Kagliostro-Benedetta Rossi su Canale 50, nonché finalista a Miss Italia nel 2018 e fresca attrice nel nuovo film di Alessandro Paci, è molto elettrizzata di provare questa nuova esperienza: “Per me – spiega – è una novità condurre questo nuovo format, poi sarà una situazione molto stimolante, visto che mi esibirò davanti al pubblico di casa”.

Nell’intervista abbiamo catturato ulteriore chicche dal duo: “I cantanti vanno per la maggiore ma saranno presenti anche performer di strada e gruppi. Fra i 28 iscritti troviamo partecipanti che arrivano da tutta Italia, da Novara fino a Palermo”.

Entrambi hanno voluto ringraziare fortemente per l’opportunità l’associazione Compriamo a Castelnuovo. Sottolineando le figure di spicco di Luca Dini e Davide Pozzi.

L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha deciso di puntare forte sul ritorno di Garfagnana’s Got Talent per sostenere i venerdì di luglio con i negozi aperti la sera in paese.

Si parte questo venerdì (8 luglio) con i primi 14 concorrenti in piazza Umberto. Si inizia alle 21 e alla fine in sei riceveranno il pass per la serata decisiva. Venerdì 15 luglio sul palco saliranno gli altri 14 concorrenti per altri sei promossi. La finale si terrà il 29 luglio con ospiti eccezionali in giuria come Walter Santillo, storico collaboratore di Raffaella Carrà, Massimo Gramigni, patron del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, e Simona Dell’Ertole di Fondazione Toscana Spettacolo oltre a miolti personaggi noti del mondo dello spettacolo.