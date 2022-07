Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le riforme di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E quali sono i rischi per l’economia dopo le elezioni del 2023?

Sono questi alcuni dei quesiti a cui risponderà Alan Friedman nell’incontro che concluderà la prima edizione di Lucca dei lettori, quarta tappa del progetto culturale itinerante La città dei lettori, promosso da Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano, realizzata in partnership con Lucca città di carta e libreria Lucca Sapiens.

Domani (8 luglio) alle 21 a Palazzo Pfanner in via degli Asili il giornalista e autore statunitense, a partire dalla nuova pubblicazione Il prezzo del futuro (La Nave di Teseo), converserà col senatore Andrea Marcucci e con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, moderati dalla giornalista Silvia Toniolo. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo? Nel suo ultimo saggio Friedman traccia il ritratto vivido e profondo di un paese al bivio, travolto prima dalla pandemia e poi da una situazione geopolitica radicalmente mutata. L’Italia ha le abilità e i mezzi per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora deve dimostrare di volerlo davvero (info: www.lacittadeilettori.it).

Le attività del festival partiranno a Palazzo Pfanner alle 17,30 con Paesaggi letterari: un itinerario culturale che proporrà storie e aneddoti proprio sulla location del festival (per questo appuntamento è consigliata la prenotazione a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it). Alle 18.00 sarà il momento di Elena Stancanelli, che discuterà a proposito de Il tuffatore (La Nave di Teseo), storia del controverso imprenditore italiano Raul Gardini. Alle 19 la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari e l’autrice per ragazzi Lilith Moscon accompagneranno il pubblico in un viaggio sentimentale partendo dalle pagine delle loro ultime pubblicazioni, rispettivamente A Berlino – con Ingeborg Bachmann nella città divisa (Giulio Perrone Editore) e Bestiario familiare (Topipittori Editore). Alle 20 ritorna il giornalista Dario Corbo, protagonista dei libri di Giampaolo Simi, in Senza dirci addio (Sellerio), un’indagine cupa e tesa che arriva a coinvolgere i suoi affetti più cari, raccontata dall’autore in conversazione con Anna Benedetto. Conclusione alle 21 con Alan Friedman.