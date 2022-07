All’Oratorio di San Giuseppe lo spettacolo ‘Il cielo in terra’

Prosegue il festival I Musei del Sorriso con lo spettacolo teatrale Il cielo in terra. Appuntamento sabato (16 luglio) alle 21, all’Oratorio di San Giuseppe di piazza Antelminelli, organizzato dal Complesso museale e archeologico della cattedrale di Lucca.

Lo spettacolo di Alessandra Niccolini con Laura Martinelli è incentrato su alcuni episodi celebri del Vangelo che descrivono l’incontro di Gesù con alcune donne come la Samaritana, l’Adultera, la Peccatrice e Maria di Magdàla.

“Leggendo i Vangeli – si legge nella presentazione – abbiamo scoperto la modernità di alcune donne che si rivelano con potenza come persone vere. Le donne, a cui abbiamo cercato di dare voce, sono piene di mancanze, non sempre ligie alle regole sociali e per questo motivo condannate ed emarginate. Gesù, invece, esalta la loro capacità di amare, l’unica legge da seguire, da cui il perdono. Come era possibile, io, donna, peccatrice, perdonata? Si chiede la peccatrice che vive in prima persona la forza del perdono che non tiene conto del genere o della classe sociale di appartenenza, ma che purifica e salva. L’amore porta le donne ad uscire da se stesse per scoprire un nuovo punto di vista estremamente rivelatore, esaltandone la pienezza e la capacità di amare. Sentii che niente di me gli era sconosciuto, come se mi stesse chiedendo di venir fuori da me stessa… afferma la Samaritana”.

Alessandra Niccolini allieva e collaboratrice di Orazio Costa per circa vent’anni, è stata docente di metodo mimico per numerose realtà come l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze.

Laura Martinelli è attrice e docente di teatro. Si specializza nello studio del metodo mimico con Alessandra Niccolini. Si occupa di formazione teatrale, collabora con numerose realtà del territorio come il Teatro Alfieri di Castelnuovo in Garfagnana realizzando spettacoli di cui è attrice.

Il festival I musei del Sorriso è organizzato dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca, coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci (rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese) che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: Complesso museale e archeologico della cattedrale di Lucca, Piazza Antelminelli – 55100 Lucca: info@museocattedralelucca.it, 0583.490530.