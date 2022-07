Molti di loro sono in attesa dell’inizio del concerto dei Twenty one Pilot da ieri sera, hanno dormito in piazza Napoleone e quando gli è stato chiesto di allontanarsi, si sono radunati in via Vittorio Emanuele, organizzandosi in proprio con dei numeri per non perdere il posto. Sono un esercito di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia, che si è riunita Lucca per partecipare all’unica data italiana del concerto dei Twenty One Pilots.



Stamani, al già nutrito gruppo di giovani se ne sono uniti altri, c’è chi ha portato un ombrellone per difendersi da sole, chi cerca di proteggersi con dei teli e chi ha rinunciato all’ombra e prende tranquillamente il sole steso su di un asciugamano da mare. Dopo due anni di pandemia finalmente possono di nuovo assistere ad un concerto dei loro beniamini, c’è felicità nei loro volti e anche un po’ di stanchezza. Sfidano il caldo delle temperature torride di questi giorni, il sole e anche la noia, perché in molti sono già qui da più di 24 ore e manca ancora un po’ all’apertura dei cancelli.

Nel tempo di attesa c’è chi gioca a carte, chi ascolta della musica e chi cerca di fare conoscenza con gli altri partecipanti, la musica è aggregazione e loro lo sanno bene, è una passione che unisce.

“Siamo qui da ieri – dice una ragazza insieme ad un’amica seduta a pochi passi dalle transenne in via Vittorio Emanuele -, i Twenty One Pilots sono una delle nostre band preferite e non è un problema spostarsi. Io vengo da Ravenna e la mia amica da Modena”.

“Io è da stamani che, come voi, sto facendo interviste per il mio blog – dice una ragazza in attesa anche lei da ieri -. Stamani alle 9 eravamo 170esimi circa, per una delle due code, adesso hanno entrambe già superato le duecento persone”.

Si sono organizzati in proprio, con un numero che indica il momento in cui si sono messi in coda. “Io sono qui da ieri mattina, però c’è gente che è qui da prima di me – dice un ragazzo, indicando altri ragazzi seduti vicino a lui -. Abbiamo dormito nella piazza in cui si svolgerà il concerto, per terra. Seguo i Twenty One Pilots già da un po’, ho partecipato a tutte le date che hanno fatto in Italia, vengo da Modena, ma vivo a Milano. Vale sempre la pena secondo me farsi un po’ di attesa per poter assistere al concerto davanti alle transenne. Tutti i concerti che ho visto sono sempre stato a ridosso delle transenne, sto in attesa molte ore, qualche volta giorni, ma secondo vale la pena”.

Anche il suo amico è dello stesso parere: “Sì sì, conviene arrivare prima e prendere i posti migliori, ti godi lo spettacolo da vicino ed è un altro mondo rispetto a quando sei lontano, un po’ di sudate, ma ne vale la pena. Io vengo da Verona – dice il ragazzo -, sono qui dalle 9 di mattina, ed è un orario accettabile, ho fatto anche concerti in cui ho atteso più di 20 ore. È la prima volta che vedo i Twenty One Pilots e so già che sarà un concerto eccezionale”.

“Noi veniamo da Milano – dice un ragazzo che è seduto su di un telo assieme alla compagna in via Vittorio Emanuele -. Noi siamo qua da ieri sera, abbiamo dormito fuori per poter vedere i Twenty One Pilots da più vicino possibile. Abbiamo un albergo prenotato, ma abbiamo preferito dormire fuori perché abbiamo visto che c’era già un po’ di gente. Poi certi ragazzi sono stati gentilissimi e hanno organizzato tutto perché giustamente, chi veniva prima, doveva avere almeno la possibilità di essere tra i primi ad entrare. Quindi ci hanno numerato e abbiamo deciso di fare questa esperienza di dormire all’aperto, stasera dopo il concerto andremo a dormire in albergo”.

Nel frattempo sono partiti i lavori sugli spalti delle mura, al campo Balilla, in attesa del primo concerto che si svolgerà di fronte al monumento lucchese per eccellenza, dove negli anni passati si sono esibiti i Rolling Stones, Elton John e Ennio Morricone. Il primo artista che si esibirà di fronte alle mura sarà Zucchero, il 20 luglio. Gli spettacoli proseguiranno già il giorno successivo, 21 luglio, e sarà la volta di Blanco, una data già sold out da molto tempo. Il Lucca Summer Festival si concluderà il 31 luglio, sempre sugli spalti delle mura, con Justin Bieber e il suo Justin World Tour.