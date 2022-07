In 7mila per il ritorno di John Legend al Lucca Summer Festival

John Legend torna ad incantare la città di Lucca. L’artista statunitense, a distanza di sette anni dal suo ultimo memorabile concerto all’interno delle Mura, ha regalato una serata magica alle 7mila persone presenti in piazza Napoleone.

Una piazza stracolma è rimasta senza fiato davanti allo show offerto da John Legend, pseudonimo di John Roger Stephens, che ha stregato i propri fans oltre un’ora e mezzo di puro spettacolo, tra divertimento ed emozioni, nell’unica data italiana del tour dell’artista, che ha deciso di tornare al Lucca Summer Festival dopo il successo del 2015.

Una voce unica. John Legend a Lucca ha ripercorso la sua carriera e i più grandi successi dei suoi memorabili album: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016) e A Legendary Christmas (2018). I numerosissimi fans, a causa della pandemia, hanno dovuto aspettare due anni (con un doppio rinvio) per assistere al concerto del proprio beniamino a Lucca, ma alla fine ne è valsa la pena: approdato ieri (8 luglio) in Toscana, dopo una tappa all’osteria Vecchia Noce a Vicopisano insieme alla propria famiglia (“Uno dei nostri ristoranti preferiti”, scrive la moglie sui social), Legend ha illuminato il palcoscenico lucchese, rendendo un indiscusso successo anche la sesta data del Summer Festival.

Una serata da assoluto protagonista per John Legend, in cui Lucca ha cantato a squarciagola le sue più grandi hits: Love Me Now, Ordinary People, Green Light, Like I’m Gonna Lose You, fino all’ultimo singolo pubblicato dall’artista multiplatino, Dope, e la cover di Feeling Good.

What would I do without your smart mouth? Drawin’ me in and you kickin me out: il momento più atteso è arrivato poco prima della fine concerto con Lucca che ha intonato in coro All of Me, una delle canzoni più famose di Legend con ben 2,1 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Piazza Napoleone ha salutato John Legend con un lunghissimo e meritato applauso.

Ad aprire il concerto di John Legend a Lucca è stato Owenn. Il cantautore, musicista, ballerino e coreografo ha portato sul palco il suo spirito enigmatico che ha rivelato nel 2021 con Baby Girl, il suo singolo di debutto per una major che, come dichiarato da Owenn, “è un inno a tutte le donne del mondo”.

Owenn è diventato famoso muovendosi a mosse di danza sui palchi di tutto il mondo con artisti di prima qualità come Lady Gaga, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Normani e altri. Owenn ha messo in mostra tutto il suo talento davanti al pubblico di piazza Napoleone.