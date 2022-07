Strascico lungo, velo, in un elegante, classico abito bianco. E’ arrivata in piazza San Frediano con i consueti minuti di ritardo, Chiara Maggenti, la general manager dell’Atelier Damiano Carrara, per giurare il suo sì al famosissimo chef e conduttore televisivo di Real Time, Damiano Carrara.

Papillon al collo al posto della classica cravatta, Damiano Carrara ha atteso la sposa di fronte alla chiesa in un elegante completo blu e camicia bianca, con un fiore all’occhiello.

Foto 3 di 12























Fra gli invitati che mano a mano arrivano sul sagrato della chiesa, non poteva mancare l’amatissimo cane Paco, cane della coppia e star dei social che ha atteso la sposa davanti alla chiesa con la lingua penzoloni dal caldo e un simpatico cartello al collo che recitava “Arriva la sposa!”.

E a circa mezz’ora dall’inizio della cerimonia la piazza era già in parte blindata, per permettere agli invitati e agli sposi di raggiungere la chiesa. C’è ovviamente grande fermento a Lucca per questi fiori d’arancio che coinvolgono una coppia lucchese di successo.

33 anni lei e 36 lui, dopo aver rimandato il matrimonio programmato inizialmente il 26 giungo 2021 a causa di un infortunio domestico della sposa, i due lucchesi si sono finalmente giurati amore eterno oggi (sabato 9 luglio) in una città blindata, nella chiesa di san Frediano gremita di amici a parenti della coppia e anche di molti vip. A celebrare il rito don Lucio Malanca.

Già nelle prime ore della mattina urgevano i preparativi per la giornata e si rincorrevano già le prime voci di numerosi vip in giro per la città, nell’attesa dell’inizio dell’evento. L’agenzia di wedding planner coinvolta per l’occasione ha iniziato l’allestimento della chiesa con fiori bianchi e due contenitori in vetro pieni di petali, posizionati davanti al portone d’ingresso.

Nel mentre si è radunata una folla di curiosi in piazza san Frediano e sono state montate delle transenne, c’era chi chiedeva cosa stesse succedendo e chi invece era già armato di cellulare per riprendere l’arrivo della sposa. I tempi però non sono stati affatto brevi, intorno alle 13 una macchina scura si è fermata di fronte all’appartamento di Carrara in centro storico ed ed è stato messo un tappeto bianco per far scendere la sposa.



Nel frattempo in san Frediano arrivavano gli invitati, fra cui numerosi vip, in una città blindata per l’occasione con transenne che separavano gli ospiti dai curiosi. Intorno alle 15 Damiano Carrara ha fatto la sua comparsa sul piazzale della chiesa con un elegante completo scuro, dove è stato fotografato con il suo cane Paco, ormai diventato famoso nelle storie social della coppia, ha dispensato abbracci e strette di mano ad amici e parenti per poi rientrare in chiesa insieme a tutti gli invitati in attesa della sposa.

Chiara Maggenti è arrivata alla chiesa di san Frediano alle 15,30 precise, ed è scesa da una Mercedes nera con uno splendido vestito bianco accompagnata dal padre.

Dopo un primo tentativo di matrimonio che era in programma il 26 giungo 2021, rimandato a causa di un infortunio domestico della sposa, finalmente Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono giurati amore eterno di fronte ad una chiesa di san Frediano gremita di vip e una piazza piena di curiosi.