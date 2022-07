Nuovi mondi festival, il lucchese Bartolomeo Pampaloni vince il premio per il miglior film

È Lassù, del lucchese Bartolomeo Pampaloni, a vincere il premio per il miglior film del concorso doc del Nuovi mondi film festival di Valloriate, giunto alla sua undicesima edizione.

Queste le motivazioni della giuria, composta da Luca Olivieri, Olivia Buttafarro e Roberto Monaco: “Perché in ciascuno di noi dovrebbe abitare un muratore spirituale. Dai quartieri popolari di Palermo al monte Gallo, che sovrasta la città con il suo osservatorio militare abbandonato, senza alcun intento antropologico o folkloristico, Lassù ci racconta di una relazione fra luoghi disposti su due piani a portata di sguardo, ma lontani anni luce, come una società brulicante e un altrove popolato solo da chi ha scelto di allontanarsene. Da 25 anni Nino, nome di battesimo e dal 2013 Isravele, Elevarsi letto al contrario, ex muratore dalla sapiente manualità, porta da solo sacchi di pietre e cemento dal mare fino in cima al monte, senza alcun interesse personale ma solamente per rispondere a quella che ritiene una chiamata. L’archetipo dell’artista che non si esprime per il riconoscimento personale. Un’idea di arte che sentiamo molto vicina”.

Bartolomeo Pampaloni, classe 1982, dopo la laurea in filosofia estetica con il filosofo Sergio Givone all’università di Firenze, si forma come regista a Parigi, dove si diploma in cinema all’université Paris 8-Saint Denis. È qui che realizza i suoi primi cortometraggi e lavora su set di cinema e tv. Selezionato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, frequenta il corso di regia e lavora come assistente di Paolo Virzì. Qui realizza diversi cortometraggi ed un mediometraggio documentario sulla periferia di Roma, Vigne 9 –Tutto il resto è malinconia.

La sua opera prima, Roma Termini, vince la menzione speciale della critica al Festival di Roma 2014 ed è selezionata al Raindance Film Festival di Londra e in tutti i principali festival di documentario in Italia, dove vince svariati premi. Nel 2015 realizza per Discovery channel Italia e Fremantle media Chris&mil, un documentario tv andato in onda sul canale Nove.

Nel 2019 collabora con la Wellcome foundation di Londra e inizia ad insegnare cinema documentario all’Accademia cinema Toscana act di Lucca. Nel 2021 il cortometraggio Autoritratto con arma, per cui cura sceneggiatura e fotografia, viene selezionato al Torino film festival e vince il Premio Ermanno Olmi.

Il suo ultimo lavoro per il cinema, Lassù, prodotto da Aeternam films Parigi e Graffiti doc Torino, già selezionato al Marché du film del Festival di Cannes 2020, ha conquistato la giuria del concorso doc dell’11esima edizione del Nuovi mondi film festival di il premio Miglior film del concorso doc Nuovi mondi film festival di Valloriate, vincendo il premio Miglior film.