Pre-Summer Festival, allo Sky Stone un’orgia di rock’n’roll targata Led Zeppelin

Proseguono i Friday I’m in love allo Sky Stone. In vista del concerto di Robert Plant al Lucca Summer Festival sarà quindi ripercorsa una delle storie più straordinarie del mondo del rock: quella dei Led Zeppelin.

A guidare il dirigibile sarà René Bassani, che, mercoledì (13 luglio) a partire dalle 21,15, attraverso la musica, racconterà l’epopea di questa band che ha scritto pagine memorabili. Aneddoti, segreti e piccole curiosità porteranno a conoscere meglio i Led Zeppelin e, di conseguenza, il loro frontman, Robert Plant in un’orgia di rock.

Nati nel 1968, i Led Zeppelin sono considerati tra i più grandi innovatori del rock e pionieri dell’hard rock. La loro è una musica che affonda le radici in generi diversi: ci si trovano echi di blues, folk e rockabilly. Sono così riusciti a costruire una formula completamente inedita per l’epoca, finendo per influenzare in qualche modo tutti i gruppi rock sia loro contemporanei che futuri. I Led Zeppelin si sciolsero nel 1980, a seguito della morte del batterista John Bonham: da allora Plant così come il chitarrista Jimmy Page, hanno proseguito a fare musica, ma da solisti.

L’incontro è a ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito skystoneandsongs.it o scrivere a info@skystoneandsongs.it.