Naturopatia, danza contemporanea e musica pop nel tris di appuntamenti di questa settimana in programma per Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina.

Si parte mercoledì (13 luglio) alle 21 con la conversazione tra il giornalista Paolo Mandoli e il naturopata Marco Pardini. Al centro dell’incontro, dal titolo La verde medicina delle Apuane, i rimedi naturali e le antiche tradizioni rurali della Lucchesia e della sua montagna. Pardini, consueto ospite della fortunata trasmissione I colori del Serchio in onda su Noi Tv, è anche autore dei libri Il piantastorie. Narrazioni etnobotaniche in terra apuana ed Erbario poetico. Storie d’erbe, alberi e altri incanti, entrambi usciti per la casa editrice Maria Pacini Fazzi.

Giovedì (14 luglio), sempre alle 21, sarà la volta della danza contemporanea di Dance Italia, il programma diretto dalla coreografa newyorkese Stefanie Nelson che dal 2011 organizza esperienze di incontro tra ballerini professionisti e pre-professionisti. Nel chiostro il pubblico assisterà a una nuovissima esperienza di danza immersiva della Noble Motion Dance, una delle migliori compagnie di danza del Texas, guidata dai co-direttori artistici Andy e Dionne Noble e riconosciuta per l’intensa fisicità e le collaborazioni originali.

Infine la serata di venerdì (15 luglio) alle 21,15 porterà sul palco la musica dei giovani talenti della Lym (Lucca Youth Musical) Academy con lo spettacolo È musica – Melodie all’ombra del nostro campanile. Scoppiettanti performance cucite insieme dalla presentatrice Emanuela Gennai per la storia associazione di volontariato lucchese Don Franco Baroni Odv.

Ingresso libero da via della Cavallerizza, tra la facciata di San Frediano e l’ostello.