Laboratori, spettacoli teatrali e concorsi: al via un altro weekend con ‘I musei del sorriso’

Un laboratorio per creare una storia PopUp, uno spettacolo di teatro e spiritualità su Maria di Màgdala e la premiazione del concorso di pittura della Fondazione Antica Zecca di Lucca dedicato alla bellezza delle Mura sono gli appuntamenti lucchesi di questa settimana nel cartellone del festival I musei del sorriso, organizzato dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca.

Il primo appuntamento è sabato (16 luglio) alle 10 ed è rivolto ai più piccoli. Si tratta del laboratorio didattico-artistico Narrare per immagini. Crea il tuo libro PopUp con la storia che vuoi tu e si svolge al Museo Barsanti e Matteucci di Lucca a cura della storica dell’arte Lucia Morelli che, grazie al racconto di Gianni Rodari Uno e sette, proporrà a bambine e bambini la creazione di una propria storia da raccontare con la tecnica del libro PopUp. Il laboratorio è indirizzato all’età 6-12 anni; i partecipanti sono invitati a portare il proprio astuccio con i colori. Per informazioni: 0583467870, info@barsantiematteucci.it.

Sabato (16 luglio) alle 21 nell’oratorio di San Giuseppe (piazza Antelminelli, Lucca), nel complesso museale e archeologico della cattedrale, spettacolo Il cielo in terra di Alessandra Niccolini, con Laura Martinelli.

Teatro e spiritualità: questo spettacolo è incentrato su alcuni episodi celebri del Vangelo che descrivono l’incontro di Gesù con la Samaritana, l’Adultera, la Peccatrice Maria di Màgdala. “Leggendo i Vangeli – spiega Niccolini – abbiamo scoperto la modernità di alcune donne che si rivelano con potenza come persone vere. Le donne, a cui abbiamo cercato di dare voce, sono piene di mancanze, non sempre ligie alle regole sociali e per questo motivo condannate ed emarginate. Gesù, invece, esalta la loro capacità di amare, l’unica legge da seguire, da cui il perdono. Come era possibile, io, donna, peccatrice, perdonata? si chiede la peccatrice che vive in prima persona la forza del perdono che non tiene conto del genere o della classe sociale di appartenenza, ma che purifica e salva”.

Alessandra Niccolini, allieva e collaboratrice di Orazio Costa per circa vent’anni, è stata docente di metodo mimico per numerose realtà come l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze. Laura Martinelli è attrice e docente di teatro, specializzata nello studio del metodo mimico con Alessandra Niccolini. Si occupa di formazione teatrale e collabora con numerose realtà del territorio come il Teatro Alfieri di Castelnuovo in Garfagnana realizzando spettacoli di cui è attrice.

Ingresso libero. Per informazioni: 0583.490530, info@museocattedralelucca.it.

Domenica (17 luglio) alle 11 al Museo dell’antica Zecca di Lucca si terrà invece la premiazione dei vincitori del concorso di pittura Lucca e le mura. Vivi l’arte in città e assegnazione del primo Trofeo Museo della Zecca, alla presenza di Alessandro Colombini, presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca e presidente dell’assemblea del Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca. Tutte le 29 opere in concorso restano esposte al pubblico (che con il suo voto ha contribuito all’individuazione dei vincitori) fino al 30 settembre. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Promo-Terr.

Per informazioni: info@museiprovincialucca.it – 0583.417483