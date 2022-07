Canto degli Alberi, tornano i protagonisti dell’Accademia Vocale Malfatti

In un passato non molto lontano, chi ha potuto vedere collaborare assieme i maestri monsignor Emilio Maggini e Lorenzo Malfatti, ricorda senza dubbio tutta una serie di iniziative che per anni ed anni hanno portato nella nostra città un considerevole numero di cantanti, che venivano per approfondire e perfezionare la nostra lingua, ovviamente nel contesto specifico della musica e del canto lirico. Tutto ciò nella piena convinzione di quanto di positivo possa trasmettere l’atmosfera particolare della città di Lucca, considerata la patria di Puccini e di tanti altri musicisti.

Il maestro Malfatti, i cui genitori erano lucchesi, pur se nato a Pittsburgh, rimase sempre legato alla città di Lucca. Ovviamente il presupposto della presenza dell’Accademia Vocale è quello rappresentato dalla convinzione che l’esperienza dell’incontro con la realtà ed i luoghi italiani della musica, di cui Lucca è un’eccellenza, consentano di perfezionare non solo la tecnica del canto, ma in particolare ne trasmettano lo spirito autentico, ovvero la parte più importante per un cantante nell’interpretazione, specialmente nella musica operistica.

Tutto questo accadeva un tempo per merito del maestro Malfatti, dell’università di Cincinnati e dell’intelligenza lungimirante di monsignor Maggini, unita alla sua personale accoglienza di tutto ciò che alla musica si riferiva. Fortunatamente questa collaborazione ha potuto poi continuare nel tempo, anche se talvolta con qualche difficoltà, in particolare dopo che i due protagonisti, Malfatti e Maggini sono scomparsi (2007 e 2008).

Oggi l’Accademia Vocale che viene dagli Usa è intitolata proprio al maestro Lorenzo Malfatti e continua ad essere presente a Lucca, nel periodo estivo, con gli stessi intenti e con una serie di giovani cantanti ogni anno ben selezionati. Sfruttando il titolo di una celebre serie televisiva americana potremmo dire tranquillamente non senza un sorriso: Saranno famosi.

Nel corso dei decenni, questa presenza dagli Usa ha arricchito la nostra città realizzando anche dei graditi concerti. Tradizionale rimane l’appuntamento all’Orto botanico col Canto degli Alberi che si svolgerà quest’anno nella serata di venerdì (15 luglio) alle 21,15. È un appuntamento che è venuto a mancare solo nei due ultimi anni precedenti a causa dell’emergenza Covid che ha impedito la maggior parte dei viaggi intercontinentali e anche all’Accademia di tornare qua.

Venerdi sera ciascuno dei 18 cantanti selezionati si esibirà in un breve brano di qualche autore famoso, da Haendel, Caldara, Mozart, Bellini, Tosti, Puccini, Verdi e altri ancora. Una serata dunque all’insegna degli amanti del bel canto.

L’accademia Malfatti è diretta oggi dal maestro Benjamin Smith, un’eccellenza nel contesto universitario degli Usa. Per l’occasione i pianisti saranno Jennifer McGuire e Fabio Menchetti. Gli insegnanti di canto sono Gwendolyn Coleman e Christopher Michel.