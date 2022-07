Teatro, musica e prodotti tipici: un altro weekend ricco di eventi a Coreglia

Teatro, incontri, musica, degustazioni e l’inedito appuntamento con Assaporando Coreglia: cresce l’attesa per il fine settimana di eventi a Coreglia Antelminelli.

“La programmazione estiva prosegue – commenta l’assessora alla cultura Lara Baldacci – e prosegue con un calendario ricchissimo, adatto a tutti. Abbiamo compiuto un grande sforzo organizzativo, per il quale ringrazio non solo il personale comunale ma anche tutte le associazioni, i gruppi, gli enti attivi sul territorio che da subito hanno raccolto il nostro invito per regalare a Coreglia un’estate magica. Abbiamo il teatro e l’intrattenimento impegnato e comico, con la Fondazione Toscana Spettacolo, abbiamo la musica, abbiamo tante occasioni di incontro, perfette per vivere la nostra terra così ricca di luoghi e tipicità. Siamo orgogliosi di vedere il territorio così vivo e di vedere che i cittadini, anche da altri comuni, vengono a trovarci, felici e soddisfatti”.

Il primo appuntamento è venerdì (15 luglio), alle 21, in piazza delle botteghe a Piano di Coreglia con Elisabetta Salvatori e il suo Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, porta in scena la storia, la vita e l’arta del pittore Antonio Ligabue: una vicenda tormentata, raccontata da Salvatori in una performance carica di emozione e sentimento. Per info e biglietti (posto unico 5 euro): ufficio cultura 0583 78152 – interno 4; i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it.

Il giorno successivo, sabato 16, alle 17, sempre a Piano di Coreglia, partirà dal campo sportivo la Scarpinata Piandicoreglina organizzata dai Marciatori Fratres, mentre alle 21 l’appuntamento è a Ghivizzano con “Insieme sotto le stelle”, evento curato dal centro ricreativo parrocchiale per una serata di svago e aggregazione.

Il weekend di Coreglia tinge con i colori del divertimento, della musica, del buon cibo e delle degustazioni con Assaporando Coreglia, organizzato dall’amministrazione comunale insieme all’Antico Caffè della patria e al ristorante Da Castruccio degli Antelminelli, in collaborazione con Asd Coreglia 2018, Filarmonica “A. Catalani”, Gruppo storico Coreglia Antelminelli e Associazione Pro-Coreglia.

Sabato 16 e domenica 17, nelle piazzette e nelle vie del centro del capoluogo si terrà la prima edizione di questa due-giorni interamente dedicata allo stare insieme tra cene sotto le stelle, lungo le strade e le piazzette del centro storico, musica, comicità, intrattenimento a tutti i livelli. Si parte alle 19: per due giorni sarà possibile scoprire la cultura e i prodotti tipici del territorio in una vera e propria festa a ingresso libero.

Dalle 19,30, inoltre, il Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G.Lera” resterà aperto e dalle 21 inizierà la serata tributo live organizzata dal Sosia Fans Club Italia: sabato 16 sarà presente il sosia ufficiale di Giorgio Panariello, mentre domenica 17 sarà possibile incontrare e ascoltare gli imitatori di Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero e Renato Zero.

Lunedì 18, inoltre, approda alla Limonaia del Forte (Coreglia, alle 21, ingresso libero) il Serchio delle Muse: con il drammaturgo Luca Scarlini e le musiche di Verdi, si racconterà la storia di Castruccio Castracani.

Tutto il programma degli eventi è consultabile sul sito www.comune.coreglia.lu.it.