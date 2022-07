Secondo appuntamento con il Dance club al parco fluviale: a condurre sarà Susannah Iheme

Seconda serata al Tiro della Forma con il Dance club di Aldes Spam in via della Scogliera. Dopo il primo appuntamento dello scorsa settimana domani (14 luglio) sarà ancora divertimento al ritmo di musica in uno dei luoghi da riscoprire del parco fluviale.

A condurre le danze questa settimana sarà Susannah Iheme, danzatrice e performer italo-nigeriana che da anni collabora con l’associazione diretta dal coreografo di fama internazionale Roberto Castello.

Il prezzo di ingresso è di 7 euro per gli adulti, mentre i ragazzi sotto i 18 anni entrano gratis. Inoltre per questa e per la prossima settimana

(21 luglio) sarà attiva una promozione: per ogni due persone che portano un amico la terza entra gratis.

I Dance Club sono anche l’occasione per mangiare e bere qualcosa grazie alla Bottega Equinozio (piatto unico su prenotazione al prezzo di 9 euro, contattando entro la sera precedente il numero Whatsapp 348 0685493) e per incontrare alcune delle più significative realtà del

territorio che si occupano a di riuso, economia circolare, commercio equo e solidale e inclusione sociale.

Un appuntamento fisso, quello dei Dance Club, che durerà fino al 29 settembre per divertirsi ballando liberamente in compagnia di chiunque: giovani, vecchi, ricchi, poveri, bambini, adulti, donne, uomini, creando una comunità temporanea di uguali il cui collante sarà solo il piacere e la gioia della festa.