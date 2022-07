La pianista Beatrice De Maria apre il ciclo dei concerti di Pieve a Elici

Sarà la giovanissima e talentuosa pianista Beatrice De Maria ad aprire il ciclo dei Concerti di Pieve a Elici, sabato (16 luglio) alle 21,15 nella bellissima pieve romanica di San Pantaleone. Figlia d’arte (il padre è Pietro De Maria, uno dei migliori pianisti a livello internazionale, e la madre è la musicista Rossella Targetti), Beatrice si è affermata in numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Divenuta allieva alla scuola di musica di Fiesole dopo essersi avvicinata al pianoforte da piccolissima, attualmente allieva di Andrea Lucchesini, Beatrice si cimenterà in un programma affascinante composto da due pagine di riferimento della letteratura pianistica. Ad aprire la serata sarà il celebre Carnaval op. 9 di Robert Schumann, un affascinante e travolgente polittico testimone della poetica e della forza creatrice del compositore. A seguire, la celeberrima Sonata in si minore S 178 di Franz Liszt dedicata da Liszt proprio a Schumann.

I biglietti saranno acquistabili in loco la sera del concerto a partire dalle 20,15 (intero 12 euro, ridotto 10 euro, studenti 5 euro).

I concerti della Pieve sono sostenuti dal ministero della cultura e hanno il patrocinio del Comune di Massarosa e di Prefettura e Provincia di Lucca, con la collaborazione di Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos – The lands of Giacomo Puccini. L’Associazione Musicale Lucchese, come si legge nella nota, ringrazia Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Studio odontoiatrico associato Ldm, MondialCarta, Ira – Istituto Italiano Ricerche Applicate, mecenati ai sensi della legge sull’Art bonus.

La manifestazione è realizzata anche grazie ad Acqua Silva, Akeron, Akc, Banca del Monte di Lucca, Banca Intesa, Cartografica Galeotti, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi Srl, Assicurazioni Generali (Lucca), Studio legale God, Istituti Scolastici Esedra, Guidi Gino Spa, I gelati di Piero, Lucar Tm – Concessionario Toyota, Mag-Jlt Broker, Oleificio Rocchi, Toscotec, Unicoop Firenze.