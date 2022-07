Robert Plant e Allison Krauss infiammano piazza Napoleone

Atmosfere diverse ma la stessa grande voglia di intrattenere il grande pubblico che anche stasera (14 luglio) ha affollato piazza Napoleone.

Un doppio concerto, quello proposto dall’organizzatore Mimmo D’Alessandro, che ha visto sul palco prima la ‘cantantessa’ siciliana Carmen Consoli, che ha proposto un excursus dei suoi più grandi successi, accompagnata alla batteria da Marina Rei, e poi un mostro sacro del rock mondiale come Robert Plant, una delle anime dei Led Zeppelin, accompagnato da Allison Krauss.

Atmosfere intime quelle di Carmen Consoli, che non ha disdegnato in circa un’ora di concerto di ripercorrere anche alcune tappe della sua lunga carriera cantautorale. Un rock mediterraneo, che non disdegna la melodia e qualche accento di malinconia che ha confermato le qualità di una delle artiste più ispirate del panorama italiano.

Ma, non ce ne voglia Carmen, il clou è stato l’arrivo a Lucca del tour mondiale di Robert Plant ed Alison Krauss Raise the roof, partito a giugno negli Usa.

Un concerto in cui le sonorità rock di alcuni storici pezzi dei Led Zeppelin (Rock and Roll, The Battle of Evermore) si mescolano con la tradizione R&B, blues, folk e country statunitense, fra canzoni tratte dai dischi della coppia (Raising Sand e Raise the roof, che dà il titolo al tour) e altre cover di artisti più o meno conosciuti come Allen Toussaint, Bobby Moore e, soprattutto, The Everly Brothers.

Venti canzoni (fra queste Please read the letter e Gone gone gone le più note), per un’ora e mezza di concerto chiuse con un doppio bis, che hanno convinto anche coloro che meno conoscono la produzione della coppia artistica, lui 73 anni, lei 51, sicuramente molto lontana dalla decennale produzione dei Led Zeppelin e anche dagli album che Plant ha realizzato con l’altro ex leader del gruppo Jimmy Page.

È iniziato così un grande weekend di musica per il Lucca Summer Festival che proseguirà con la reunion dei Litfiba domani (15 luglio), Marracash sabato e Ben Harper & The Innocent Criminals domenica.