Trasferta a Chianciano Terme per l’Orchestra del conservatorio Boccherini, che domani (16 luglio), alle 21 al PalaMontepaschi sarà protagonista di un concerto tutto dedicato alla musica di Ennio Morricone.

Non è la prima volta che l’orchestra dell’istituto musicale lucchese si esibisce lontano dalle mura. Anzi, la rete di collaborazioni tessuta negli anni, la qualità dei musicisti e dei programmi con cui si confronta hanno fatto sì che la compagine, composta da insegnanti e allievi del Boccherini, sia apprezzata e chiamata a suonare in tutta Italia e all’estero. Non è un caso, quindi, che il Comune di Chianciano abbia interpellato il conservatorio lucchese che sarà protagonista della serata di apertura di “Chianciano Terme in musica”.

“Una richiesta che ci lusinga e premia gli sforzi fatti dal conservatorio, dai suoi docenti e dagli allievi per raggiungere livelli così alti di preparazione e arrivare a proporre programmi di assoluto valore”, commenta la presidente del Boccherini Maria Talarico, che assieme al direttore GianPaolo Mazzoli ha seguito lo sviluppo di questa collaborazione.

In occasione dell’Omaggio a Morricone, l’orchestra sarà diretta da Paolo Ponziano Ciardi, ospite abituale come direttore di fondazioni lirico-sinfoniche italiane e internazionali, professore di Formazione Orchestrale al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e direttore artistico della stagione “Chianciano Terme in musica”. Solisti sono il soprano Silvia Capra e il flautista Paolo Zampini. In programma le più celebri musiche composte da Morricone, arrangiate da Francesco Oliveto.