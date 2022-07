Un eclettico Ben Harper torna a incantare al Summer Festival

E’ stato un ritorno in grande stile nella sua amata Lucca quello di Ben Harper. Il cantautore americano, che ha fatto del suo eclettismo la cifra per entrare nella storia della musica, è tornato a calcare il palco del Summer Festival come seconda tappa del suo tour in Italia, dopo Marostica.

E, come c’era da aspettarsi, non ha deluso le aspettative questa sera (17 luglio) in piazza Napoleone, da cui mancava ormai da nove anni. Un artista eclettico, si diceva, Ben Harper e lo ha dimostrato anche nel concerto lucchese con gli Innocent Criminals, a cui si sono alternati pezzi noti al grande pubblico e quelli più ricercati e sperimentali, per la gioia dei suoi fan più accaniti.

Tanti i successi ripercorsi nel concerto, da We need to talk about, Burn to Shine, Steal my kisses.

Un crescendo passato da Another lonely day, fino a Lebanon, Walk Away e il gran finale tra Maybe I can’t, It ain’t no use e Fly one time.