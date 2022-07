Come ogni anno ormai dal 2015, in città, zona porta Elisa e Arancio, si è stabilito un vero e proprio campus dell’audiovisivo, che attrae a Lucca più di 200 allievi ogni anno. Molti di loro da fuori la Toscana. Sono studenti che scelgono Lucca per vivere, studiare, professionalizzarsi in questi percorsi che hanno come obiettivo il campo dell’audiovisivo. E quindi dalle campagne social agli spot, dai film alle serie televisive, giù a toccare l’universo dell’arte, della comunicazione e della narrativa per immagine. Questo bacino di studenti realizza ogni anno oltre 40 prodotti audiovisivi, che la casa di produzione 9 Muse, gestore delle Accademie, invia poi ai festival internazionali. “Il nostro percorso è pratico – sottolinea Domenico Zazzara, direttore didattico delle Accademie – formiamo gli studenti non solo al mestiere, ma anche al mondo del lavoro, con appositi percorsi di career, che puntano a far vivere loro l’esperienza sul campo, a contatto con le aziende. E’ un vero e proprio placement”.

“Trovo interessante come un numero così alto di creativi stia scegliendo Lucca, potendo operare una scelta diverse su città di maggior respiro come Milano, Roma o a forte vocazione studentesca, come Pisa. Il fatto che scelgano Lucca dovrebbe essere motivo di orgoglio e riflessione anche a livello politico. Avere così tanti studenti nell’ambito della creatività (cinema, recitazione, musica, arte) posiziona Lucca fra le maggiori città creative in Italia, penso che su questo si debba puntare. Studenti e creatività è un connubio che porta solo valore aggiunto a questa città, in perfetta sintonia con i grandi eventi come Summer, Comics, Biennale d’arte e Photolux”, afferma Emiliano Galigani, ad di 9 Muse.

Sabato 23 luglio si aprono quindi le porte estive per questa opportunità: conoscere più da vicino Accademia Cinema Toscana (Act) e Accademia Recitazione Toscana (Art). Il prossimo fine settimana infatti si svolgerà dalle 10 alle 16 in cia Nicola Barbantini 47 (il cosiddetto Moc) ed in via di Tiglio 370 (Studio 9) l’usuale Open day dei corsi triennali di Act e Art. Il sabato seguente, 30 luglio, sarà invece dedicato alla sessione di provini di ammissione al corso Art in via Nicola Barbantini 47.

Durante l’open day chiunque potrà visitare le sedi per vedere gli spazi e ricevere informazioni sui corsi, incontrando lo staff e sopratutto confrontarsi con i docenti dei principali indirizzi di studio (regia e sceneggiatura, montaggio e post-produzione, produzione, direzione della fotografia, recitazione cinematografica, recitazione teatrale e dizione), professionisti del settore che hanno scelto di insegnare a Lucca.

“Credo che Accademia Cinema e Recitazione Toscana offrano una formazione unica in tutta Italia: da quando ho iniziato a insegnare qui abbiamo prodotto oltre cento cortometraggi, credo che la pratica sia il principale mezzo – se non l’unico – per acquisire cononscenza nel nostro settore”, afferma Marco Ristori, insegnante della specializzazione di regia.

Le iscrizioni ai due corsi triennali sono aperte e sono previste delle scontistiche per chi partecipa all’Open Day e si iscrive entro il 30 luglio. Le due Accademie prevedono, inoltre, la possibilità di partecipare alle borsa di studio, che dimezzano le rette annuali. Per partecipare è necessario inviare un prodotto creativo entro l’1 settembre.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente all’open day o per iscriversi al provino di ammissione di Art è possibile chiamare il numero 348.0326882 o mandare una mail a segreteria@accademiacinematoscana.it (Act) o segreteria@accademiarecitazionetoscana.it (Art).